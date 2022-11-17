منصور بن محمد يتوج الفائزين بجائزة "دبي جلوب سوكر" ضمن مؤتمر دبي الرياضي الدولي

المصدر: البيان

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كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في الدورة الثالثة عشرة من جائزة "دبي جلوب سوكر" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار "الطريق إلى البطولات".

وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من القيادات الرياضية والحكومية.

وفاز أدريانو غالياني، المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان الايطالي ونادي مونزا الإيطالي الحالي بجائزة أفضل مسيرة مدير تنفيذي، وفاز سيرجيو راموس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الإسباني بجائزة أفضل مدافع، وتم منح جائزة أفضل مسيرة لاعب إلى كل من النجم البرازيلي روماريو نجم المنتخب البرازيلي السابق، و واين روني نجم نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي سابقا، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي حاليًا ولاعب المنتخب السويدي، كما فاز اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب وفق استفتاء متابعي منصة "تيك توك".

وفاز كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي بجائزة أفضل لاعب، وفيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب ناشئ، وأليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل رئيس نادي، وكارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب، وديدييه دروغبا نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج سابقاً بجائزة أفضل سيرة لاعب، وتم منحهم الجائزة عن بعد لتعذر حضورهم الحفل لارتباطات خاصة.

كما فاز جوني كلافت بجائزة أفضل مكتشف مواهب، ورافائيلا بيمنتا بجائزة أفضل صفقة انتقال، وخورخي منديز بجائزة أفضل وكيل أعمال، وباولو مالديني وفريدريك ماسارا بجائزة أفضل مدير رياضي، وفاز نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادي كرة قدم تسلمها إيميليو بوتراغينيو النجم السابق بالنادي، فيما ذهبت جائزة أفضل نادي للسيدات إلى نادي أولمبيك ليون لكرة القدم للسيدات تسلمها أوليفر بلانك مدير عام النادي، وفاز رينيه راموس بجائزة أفضل مسيرة وكيل لاعبين، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل مسيرة مدرب، خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدير تنفيذي.

وبدأ الحدث الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويا بجلسة صباحية في مقر مجلس دبي الرياضي عن استقطاب وتطوير الموهوبين تحدث فيها كل من روي كوستا النجم السابق لنادي بنفيكا والمنتخب البرتغالي وناديي فيورنتينا وميلان الايطاليين سابقا ورئيس نادي بنفيكا البرتغالي حاليا، ويوناي أيمري المدرب السابق لأندية ففالنسيا واشبيلية وفياريال الاسبانية وباريس سان جيرمان الفرنسي وارسنال الإنجليزي والمدرب الحالي لنادي استون فيلا الإنجليزي، والمدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيللو وجوليان وارد المدير الرياضي لنادي ليفربول.

كما سبق حفل تكريم الفائزين بجوائز "دبي جلوب سوكر" جلسة مسائية بعنوان "الطريق إلى البطولات" تحدث فيها لأول مرة اثنان من أشهر اللاعبين في الملاعب الأوروبية والعالمية وهما سيرجيو راموس القائد السابق لمنتخب اسبانيا ونادي ريال مدريد بطل أندية أوروبا والعالم والمدافع الحالي لنادي باريس سان جيرمان، والمهاجم العملاق زلاتان ابراهيموفيتش نجم منتخب السويد والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى والمهاجم الحالي لنادي ميلان الايطالي، حيث تابع الحضور والمشاهدين عبر القنوات العالمية لأول مرة خارج الملاعب مواجهة بين النجمين بعد أن تواجها مرات عديدة داخل الملعب حينما كان راموس مدافعا في صفوف ريال مدريد وإبراهيموفيتش مهاجما في صفوف برشلونة.

وسلطت الجلسة الضوء على تجربة كل من اللاعبين في صناعة فريق يمتلك شخصية البطل والقدرة على الفوز بأهم الألقاب، وكذلك دور اللاعبين من أصحاب الخبرة في تطوير زملاءهم على المستوى الفني والذهني، وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرض لها اللاعبين الموهوبين في بداية مشاورهم من أجل الحصول على فرصة اللعب مع الفريق الأول.

وتم تكريم أهم الفائزين بالجائزة بعرض صورة لهم على برج خليفة وهم: كريم بنزيما، وسيرجيو راموس، وروماريو، وزلاتان إبراهيموفيتش، وواين روني، ومحمد صلاح.

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