راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم الذي يتواجد مع منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ناقش الطرفان سير خطة العمل الخاصة باتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين وسُبل تعزيزها بما يُحقق الاستفادة الكاملة منها.

حضر اللقاء هشام محمد الزرعوني ، وحميد أحمد الطاير عضوا محلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز