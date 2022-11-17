نهائي «سوبر الصالات» اليوم

المصدر: (الشارقة- ياسر قاسم)

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يلتقي في السابعة والنصف من مساء اليوم، خورفكان واتحاد كلباء، على ملعب صالة نادي البطائح، في نهائي كأس السوبر لكرة قدم الصالات.

استهل خورفكان الموسم بالفوز بكأس الاتحاد قبل أسابيع، وتأهل مع اتحاد كلباء إلى نهائي كأس الإمارات.

وتأهل خورفكان إلى النهائي، بعد الفوز على البطائح بنتيجة 4-2، أما اتحاد كلباء، الذي لم تكن بدايته بالموسم جيدة، وصل للنهائي بالفوز على الشارقة في نصف النهائي 3-0، ويضم الفريقان لاعبين مقيمين برازيليين جيدين، إلى جانب كوكبة من لاعبي الخبرة في الفريقين.

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