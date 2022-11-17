«مؤتمر دبي الدولي» و«جلوب سوكر» يخطفان الأنظار اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار العالم إلى دبي اليوم، حيث ينظم مجلس دبي الرياضي الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تحت شعار «الطريق إلى البطولات»، كما سيتم تكريم نجوم الكرة العالمية في حفل الدورة الثالثة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر» اللذين سيقامان اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي وقاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تنظيم الحدث السنوي المهم الذي أصبح منصة عالمية مهمة لتطوير كرة القدم وملتقى نجوم اللعبة الأكثر جماهيرية في العالم من المدربين واللاعبين والإدارة وقيادات وصنّاع القرار في الاتحادات والأندية العالمية.

ورحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين الذين بدؤوا الوصول لدبي خلال الأيام الماضية، وقال سموه «يلعب هذا الحدث الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي دوراً محورياً وكبيراً في جهود تطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، كما يؤدي دوراً محورياً في تمكين المجتمعات من خلال الرياضة انطلاقاً من عضوية المؤتمر في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث يؤكد مؤتمر دبي الرياضي الدولي في كل عام أنه منصة عالمية لبحث واقع ومستقبل الكرة في كل مكان في حين يتم في حفل جائزة دبي جلوب سوكر تكريم المتميزين أصحاب الإنجازات في جميع المجالات ضمن القطاع وتخصصاته الواسعة ومن بين المكرمين اللاعبون الذين تركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم وأصبحوا قدوة للملايين من اللاعبين في كل مكان».

تطور وتحديات

وأضاف سموه: «حضور ومشاركة نجوم الإدارة واللعب والتدريب في جلسات المؤتمر الذي يقام هذا العام تحت شعار (الطريق إلى البطولات) ويتضمن جلسة عن استقطاب المواهب وأخرى عن الطريق إلى إحراز البطولات يمثل فرصة لبحث واقع هذه الرياضة وآفاق تطورها والتحديات التي تواجهها، كما يمنح فرصة للعاملين في قطاع كرة القدم في الدولة للقاء نظرائهم من الأندية المحترفة صاحبة أكبر الإنجازات وتعزيز آفاق العمل فيما بينهم وتكوين شراكات مثمرة وعلاقات تعاون ناجحة تسهم في تحقيق التطور المنشود لأنديتنا الساعية إلى تحقيق النجاح في عالم الاحتراف الناجحة، كما يعد مجالاً واسعاً لتطوير كوادرنا الوطنية وتكوين نموذج رياضي وطني ناجح في مختلف التخصصات في عالم كرة القدم الاحترافية».

استقطاب وتطوير

وتنطلق فعاليات المؤتمر في العاشرة صباح اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي بجلسة مخصصة حول استقطاب وتطوير الموهوبين يتحدث فيها كل من روي كوستا نجم المنتخب البرتغالي ونادي ميلان السابق ورئيس نادي بنفيكا البرتغالي حالياً، ومعه المدرب الإسباني يوناي إيمري الفائز عدة مرات بلقب كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمدرب السابق لأندية أرسنال الإنجليزي وإشبيلية وفياريال الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي والمدرب الحالي لنادي أستون فيلا الإنجليزي، كما يشارك معهما في الحوار جوليان وارد المدير الرياضي لنادي ليفربول.

وتسلط الجلسة الضوء على سياسة الأندية في استقطاب وتطوير المواهب، وذلك تماشيا مع توجهات حكومة دبي في جعل دبي حاضنة للمواهب، كما تمثل الجلسة فرصة لأنديتنا للاستفادة من الحوار وتكوين نموذج مناسب لكل نادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز