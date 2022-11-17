راموس وإبراهيموفيتش يتواجهان في «الطريق إلى البطولات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام الجلسة الرئيسة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي في الساعة السابعة و20 دقيقة مساء، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت عنوان «الطريق إلى البطولات»، يعقبها بعد 40 دقيقة، حفل جائزة دبي جلوب سوكر في القاعة ذاتها.

وتجمع الجلسة اثنين من أقوى اللاعبين المميزين في الملاعب الأوروبية والعالمية، وهما سيرجيو راموس القائد السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد بطل أندية أوروبا والعالم، والمدافع الحالي لنادي باريس سان جيرمان، والمهاجم العملاق زلاتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد، والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وهي الجلسة الأولى التي تجمعهما في مواجهة بعضهما البعض خارج الملعب، بعد أن تواجها مرات عديدة داخل الملعب، حينما كان راموس مدافعاً في صفوف ريال مدريد، وإبراهيموفيتش مهاجماً في صفوف برشلونة، وستكون الجلسة فرصة للاطلاع على أهم المحطات في مشوار كل منهما، وأسلوبهما في التطور والنمو، وتكوين شخصية البطل، وقيادة الفريق إلى إحراز البطولات.

ويحرص مجلس دبي الرياضي في كل عام، على جمع نجوم لأول مرة على منصة الحوار، بعد أن جمع خلال النسخ الماضية، قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني (حينها)، وبرشلونة حالياً، وكيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، كما كان المؤتمر سباقاً في جمع أهم النجوم، وخاصة من المهاجمين، في جلسة واحدة، حيث اجتمع كرستيانو رونالدو مع روبرت ليافندوفيكسي، والحارس السابق إيكر كاسياس في جلسة عام 2020، كما اجتمع كرستيانو رونالدو قبلها مع اليساندرو دلبيرو نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا حينها، وجلسة جواو فيلكس ولوكاكو، وغيرها الكثير من الجلسات، وذلك في إطار سعي مجلس دبي الرياضي الدائم، لتقديم نجوم اللعب والتدريب وصنّاع القرار من الأندية العالمية، والاتحادات الدولية، خلال مؤتمر دبي الرياضي، وغيره من المناسبات والفعاليات، لتسليط الضوء على أهم المحطات في مشوارهم الاحترافي الناجح، والكشف عن أسلوبهم وتجاربهم في مواجهة التحديات، وبناء الشخصية الناجحة التي تجمع بين الموهبة والمهارة والروح القتالية، والقادرة على تحقيق الإنجازات لأنديتهم ولأوطانهم، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة التغلب على التحديات، والفوز بالبطولات بين أوساط لاعبينا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز