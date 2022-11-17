صلاح وبنزيمة ينافسان هالاند على لقب الأفضل

المصدر: دبي - البيان

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سيتم في حفل جائزة دبي جلوب سوكر الليلة تكريم نجوم اللعبة السابقين وفي مقدمتهم الأسطورة البرازيلية روماريو والنجم الإنجليزي واين روني، وغيرهم، كما أصدرت الجائزة يوم أمس القائمة المختصرة للمتنافسين على أهم الجوائز، حيث يتصدر المرشحين في الجوائز التي سيتم منحها الليلة عدد من نجوم اللعب والتدريب والإدارة.

جائزة أفضل لاعب في العام: كريم بنزيمة، إيرلينغ هالاند، ومحمد صلاح.

جائزة أفضل لاعبة في العام: ليندا كايسيدو (منتخب كولومبيا للسيدات)، بيث ميد (نادي أرسنال ومنتخب إنجلترا)، ألكسيا بوتيلاس (نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا).

جائزة أفضل نادي للرجال لهذا العام: ليفربول، مانشستر سيتي، وريال مدريد.

جائزة أفضل نادي نسائي للعام: برشلونة، ليون، وريال مدريد.

جائزة أفضل مدرب في العام: كارلو انشيلوتي، بيب جوارديولا، وجوزيه مورينيو.

جائزة أفضل لاعب شاب: جافي (برشلونة)، فيكتور أوسيمين (نابولي)، وفيديريكو فالفيردي (ريال مدريد).

جائزة أفضل مسيرة خارج الملعب: ديدييه دروغبا، مؤسسة ميلان، ومؤسسة ريال مدريد.

أفضل رئيس نادي للعام: خلدون المبارك (مانشستر سيتي)، فلورنتينو بيريز (ريال مدريد)، وباولو سكاروني (ميلان).

أفضل مدير رياضي للعام: مايكل إدواردز وجوليان وارد (ليفربول)، كريستيانو جيونتولي (نابولي)، باولو مالديني وفريدريك ماسارا (ميلان).

جائزة أفضل كشاف مواهب للعام: جوني كالافات، باري هنتر، وجيفري مونكادا.

أفضل وكيل للعام: ليون أنجل وفرانك تريمبولي، خورخي مينديز، ورافاييلا بيمنتا.

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