استدعاء مدافع شباب الأهلي للمنتخب البلجيكي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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استدعى الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، مدافع شباب الأهلي، جيسون دينايير، لقائمته التي ستخوض مباراة ودية أمام منتخب مصر في الكويت غداً، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

ولن يتم قيد دينايير، في قائمة النهائية لمنتخب بلجيكا في المونديال، ولكن الاستدعاء للتدريب مع الفريق في معسكره بالكويت، مع إمكانية أن يتم ضم اللاعب للقائمة، حال إصابة أي لاعب قبل انطلاق كأس العالم.

وتم وضع دينايير، في قائمة احتياطية للاعبي بلجيكا، والمؤلفة من 4 لاعبين، حال إصابة أي لاعب آخر، مع وجود شكوك حول جاهزية المدافع يان فرتونن، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة لنادي أندرلخت قبل كأس العالم.

ويحق لمارتينيز، تبديل أي لاعب مصاب في قائمة منتخب بلجيكا، قبل 24 ساعة من أول مباراة للفريق في كأس العالم، مع العلم بأن بلجيكا تفتتح مشوارها في كأس العالم، بمواجهة كندا في المجموعة السادسة، يوم 23 نوفمبر الجاري، ثم تلعب ضد المغرب وكرواتيا.

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