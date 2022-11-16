ميسي يقود الأرجنتين للفوز ودياً على "الأبيض"الإماراتي بخماسية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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فاز منتخب الأرجنتين على "الأبيض" 5-0، في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، أمام أكثر من 30 ألف متفرج، استمتعوا بأداء نجوم "التانغو" والأسطورة ليونيل ميسي، الذي شارك أساسياً منذ بداية اللقاء وسط أجواء احتفالية رائعة.

وتعد المباراة البروفة الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، فيما يأتي اللقاء في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لكأس الخليج العربي "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية في يناير المقبل.

جاءت المباراة قوية ومفيدة للجانبين، إذ اطمأن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على أغلب لاعبيه، قبل مواجهة السعودية في مستهل مشواره في المونديال، فيما استفاد منتخبنا الوطني من اللقاء باعتباره بروفة واحتكاك قوي أمام أحد المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم.

نجح منتخبنا في الصمود أمام الهجمات الأرجنتينية في بداية اللقاء، وشهدت الدقيقة 13 هجمة منظمة لـ "الأبيض" قادها علي مبخوت الذي مرر إلى حارب عبد الله الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن كرته ارتطمت بقدم المدافع إليساندرو مارتينيز وخرجت لركنية.

ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل أول أهداف المباراة بعد تمريرة سحرية من ميسي الذي وضعه في مواجهة خالد عيسى ليسدد بسهولة في الشباك في الدقيقة 17.

وأضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني من تسديدة رائعة "على الطاير" مستغلاً عرضية متقنة من ماركوس أكونيا جهة اليسار في الدقيقة 25.

وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث من مجهود فردي بعد مراوغة عدد من مدافعي الإمارات والحارس خالد عيسى في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع للأرجنتين بعدما تسلم الكرة وراوغ اثنين من المدافعين وسدد بيمناه في الشباك في الدقيقة 44.

ودخل منتخب الإمارات بقوة في الشوط الثاني من المباراة، وكاد حارب عبد الله أن يقلص النتيجة بقذيفة قوية لكنها ارتدت من القائم الأيسر لحارس "التانغو" إيميليانو مارتينيز، تبعها تسديدة أخرى من عبد الله رمضان تصدى لها الحارس الأرجنتيني.

وأجرى كلا المدربين عدد من التغييرات لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة.

وتواصلت السيطرة الأرجنتينية على مجريات اللقاء ليتمكن البديل خواكين كوريا من إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 60.

وانتفض منتخب الإمارات على فترات وكاد أن يهز شباك الحارس إيمليانو مارتينيز في الدقيقة 82 من هجمة خطرة قادها البديل علي صالح الذي انفرد بالمرمى وسدد ولكن تألق مارتينيز في إبعادها لترتد إلى كايو كانيدو الذي سدد باتجاه المرمى إلا أن المدافع بيتزيلا أخرجها من على خط المرمى.

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