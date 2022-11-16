الجزيرة الحمراء يقبل اعتذار المدرب معتز عبد الله عن تدريب فريق الكرة

المصدر: متابعة- محمد فضل

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قررت إدارة نادي الجزيرة الحمراء قبول اعتذار المدرب معتز عبد الله عن تدريب فريق الكرة.

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعه اليوم برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي ناقش خلاله الاعتذار الذي تقدم به مدرب الفريق الأول لكرة القدم معتز عبد الله والذي أوضح من خلاله عدم رغبته في الاستمرار في تدريب الفريق وقرر المجلس تكليف مساعد المدرب الجزائري عادل بن مسعود بمهمة تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

وتقدم مجلس الإدارة بالشكر للمدرب معتز عبد الله مثنيٱ على جهوده في الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق متمنيا له التوفيق في مشواره التدريبي المقبل..

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