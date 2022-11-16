قمصان أشهر نجوم العالم في مزاد خيري بدبي اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي، مساء اليوم، مزاداً خيرياً بفندق الفورسيزونز سيتم خلاله طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأشهر لاعبي كرة القدم الدوليين من أصحاب الإنجازات الرياضية الذين وقعوا عليها وأهدوها لمبادرة دعم الأطفال الأيتام التي تنظمها مؤسسة امساك الدولية التي يترأسها مامادو ساكو لاعب منتخب فرنسا السابق.

ومن أبرز اللاعبين الذين سيتم عرض مقتنياتهم، الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وسيقدم قميصه الذي ارتداه عندما حقق لقب بطولة أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد، والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي تيري هنري، والسنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والفرنسي باول بوغبا ومواطنه كليان مبابي.

ويعقب المزاد الخيري حفل خيري، يحييه المطرب المغربي سعد المجرد، كما سيقدم الفرنسي سيان جارنير نجم «الفري ستايل» فقرة استعراضية، ويشارك في الحفل أيضاً الرسام العالمي السنغالي بوبو نيانغ.

وتهدف المبادرة إلى دعم الأطفال الأيتام في السنغال من خلال بناء مؤسسات تعليمية ومدارس وإنشاء إدارات تدريبية لتعليم الأطفال الحرف المهنية المتنوعة، وكذلك إنشاء مراكز رياضية لتدريبهم على كرة القدم الاحترافية.

نخبة عالمية

من جهة أخرى، احتضنت صالة راشد بن حمدان في نادي النصر صباح أمس، مباراة النجوم الخيرية التي نظمتها (مؤسسة أمساك الدولية)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع مؤسسة نور دبي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن المبادرة الخيرية التي تهدف لدعم الأطفال الأيتام والمكفوفين. حضر المباراة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشارك في المباراة نخبة من اللاعبين، حيث ضم فريق النجوم كلاً من مامادو ساكو، وباكاري سانيا، واللاعب الفرنسي إشيار ديا نجم نادي يني ملطية سبور التركي، واللاعب البلجيكي كريستيان بينتيكي لاعب أندية أستون فيلا وليفربول وكريستال بالاس سابقاً ودي سي يونايتد الأمريكي حالياً، اللاعب المغربي عادل تاعرابت المحترف في نادي النصر، وسيان جارنيه بطل العالم في الفري ستايل الشهير.

فيما ضم الفريق المحلي كلاً من، اللاعب راشد سالم من نادي النصر، وأحمد إبراهيم وعلي غلوم من مجلس دبي الرياضي، وأحمد القضاة عمر باه وسلطان الراجحي من مؤسسة نور دبي، وأدار المباراة الحكم عمر الزبير.

استعراض

وعقب المباراة قدم الفرنسي سيان جارنير فقرة استعراضية في (الفري ستايل)، كما تم تنظيم ضربات ترجيحية نفذها جميع اللاعبين في الفريقين معصوبي العينين، وذلك دعماً لمبادرة مؤسسة نور دبي، كما التقط النجوم الصور التذكارية مع لاعبي أكاديمية النصر وطلبة المدرسة الفرنسية.

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