مباراة نجوم مانشستر يونايتد وليستر في دبي السبت

المصدر: دبي - البيان

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يشارك نخبة من النجوم السابقين في ناديي مانشستر يونايتد وليستر سيتي في مباراة كأس الأساطير (تايتنز كب 2022) التي تقام في نادي النصر الرياضي في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، وتنظمها «سبورتس سبيريت فيدريشن» للفعاليات، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع «كابيتال جولد» للاستثمارات و«27 سبورتس» للترفيه.

ويشارك في البطولة 22 من لاعبي الفريقين لمختلف الفترات يتقدمهم نجوم مانشستر يونايتد السابقين: بول سكولز، وآندي كول، ومايكل سيلفستر، وويز براون، وديميتار برباتوف، ونجوم ليستر سيتي السابقين وهم: ويز مورغان، وروبرت هوث، وخوسيه ليوناردو أولوا وغيرهم الكثير من النجوم.

ومن المقرر أن يصل اللاعبون المشاركون في المباراة إلى دبي اليوم، استعداداً لهذه المباراة التي ينتظرها عشاق الكرة الجميلة كونها تجمع نخبة من اللاعبين الذين تركوا بصمة مميزة في الملاعب.

وتمثل هذه المباراة افتتاحية بطولات الماسترز السنوية التي تجمع نجوم الكرة السابقين في كل عام، كما تمثل فرصة لمشاهدة النجوم السابقين في أرض الملعب والاستمتاع بفنونهم قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

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