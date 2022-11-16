تحت رعاية حمدان بن محمد.. «سوبر دبي» يجمع عمالقة الكرة الأوروبية على استاد آل مكتوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف دبي بطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية من عمالقة كرة القدم الأوروبية، وهي أندية ليفربول وأرسنال وأي سي ميلان وأولمبيك ليون الفرنسي بين 8 و16 ديسمبر المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتنظمها شركة «أي إم إتش سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وطيران الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس باستاد آل مكتوم بنادي النصر وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، وأحمد خوري، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وتم الكشف خلال المؤتمر الصحافي للبطولة عن مشاركة أربعة أندية أوروبية كبرى في بطولة «كأس سوبر دبي» وهي ليفربول الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، وأرسنال الإنجليزي الفائز بالدوري الإنجليزي 13 مرة، وأي سي ميلان الإيطالي الفائز بدوري أبطال أوروبا 7 مرات، وأولمبيك ليون الفرنسي الفائز باللقب الفرنسي 7 مرات.

نجوم

وتشارك الفرق الأربعة معززة بكامل نجومها غير المشاركين في كأس العالم وفي مقدمتهم النجوم العرب على غرار محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال والجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان.

وتقام منافسات البطولة من 4 مباريات تجمع الأولى بين أرسنال وليون 8 ديسمبر المقبل تليها المباراة الثانية في 11 ديسمبر وتجمع ليفربول مع ليون، ويلتقي في المباراة الثالثة أرسنال مع ميلان في 13 ديسمبر ويشهد اليوم الختامي في 16 ديسمبر مواجهة نارية بين ليفربول وميلان.

وتهدف البطولة، التي من المقرر أن تقام بشكل سنوي على استاد آل مكتوم، لتعزيز قطاع السياحة الرياضية في دبي وتمهيداً لإطلاق المزيد من البطولات الرياضية الدولية التي تجمع المزيد من الأندية الكبرى.

وكشف المنظمون عن اختيار إقامة المباريات بين 8 و16 ديسمبر تزامناً مع نهائيات كأس العالم في قطر حتى تستفيد الأندية المشاركة من فترة التوقف الدولي.

مكانة دبي

وقال سعيد حارب: نُعبر عن سعادتنا البالغة بهذه البطولة، ونأمل أن تكون ركيزة أساسية في المشهد الرياضي الشتوي، وتساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لحضور كبرى الفرق التي تزورها خلال فترة الشتاء للتدريب وخوض المباريات التنافسية التي تعزز حضورها في المشهد الكروي واستعداداتها لما تبقى من الموسم الرياضي وفي المسابقات الأوروبية المختلفة. وأثنى سعيد حارب على جهود نادي النصر في استضافة العديد من الأحداث الرياضية والمباريات الكبيرة، حيث عرف العميد منذ عقود باستضافته الأندية والبطولات الكبرى.

توجيه

من جهته، قال مروان بن غليطة: «فخورون أن تقام مباريات هذه البطولة في استاد آل مكتوم بنادي النصر الذي يعد تحفة معمارية ورياضية، وهو مؤهل تماماً لاستضافة مباريات بحجم هذه الأندية ذات الجماهيرية الكبيرة، وقد سبق له استضافة مباريات دولية في كأس آسيا 2019 وفي تصفيات كأس العالم، وغيرها، وستجد جماهير البطولة كل الترحاب وحسن الاستقبال من الكوادر المؤهلة لاستضافة مثل هذه الأحداث الرياضية التي تجلب المتعة والسعادة للجمهور والفائدة للفرق المشاركة».

وقال أحمد خوري: «إن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لهذه البطولة ودعم طيران الإمارات وشركائنا الآخرين يؤكد مدى عزمنا على أن نجعل البطولة استثنائية لجميع المشاركين، بالإضافة إلى أن استضافة أندية كبيرة بهذا المستوى يُعد إضافة كبيرة لأي مدينة في العالم، وفرصة رائعة لجماهير هذه الأندية من داخل وخارج دولة الإمارات للاستمتاع بتجارب مذهلة داخل الملعب وخارجه».

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