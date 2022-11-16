120 صحافياً لتغطية ودية اليابان وكندا بدبي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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يحضر 120 صحافياً يابانياً لتغطية المباراة الودية لمنتخب بلادهم مع كندا التي تقام غداً على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وتلعب اليابان في المجموعة الخامسة بالمونديال، حيث تواجه ألمانيا يوم 23 نوفمبر، ثم كوستاريكا يوم 27 نوفمبر، وأخيراً إسبانيا في الأول من ديسمبر في ختام منافسات الدور الأول. وتلعب كندا في المجموعة السادسة، وتستهل مشاركتها في المونديال بمواجهة بلجيكا يوم 23 نوفمبر، ثم كرواتيا يوم 27 نوفمبر، والمغرب في الأول من ديسمبر.

واختار منتخب اليابان الذي وصل أمس إجراء معسكره الأخير بدبي قبل التحول إلى الدوحة بعد ودية كندا، وسبق لمنتخب الساموراي أن خاض مباراة رسمية باستاد آل مكتوم، خلال مشاركته في كأس آسيا 2019 عندما واجه فيتنام في ربع النهائي وفاز عليه بهدف دون رد.

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