الوصل يلتقي الاتحاد السعودي ودياً الجمعة

المصدر: دبي- علي شدهان

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يلتقي فريق الوصل الأول لكرة القدم، في معقله بزعبيل، نظيره اتحاد جدة السعودي، مساء الجمعة، في لقاء ودي يتوقع أن يكون حماسياً في ضوء شهرة وقوة القطبين الكبيرين في كرة القدم الإماراتية والسعودية.

ويأتي اللقاء في ضوء استثمار الوصل لفترة توقف دوري أدنوك للمحترفين، واستعداداً لمباراته أمام ضيفه خورفكان 25 الجاري في الجولة الثانية لإياب بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويتوقع أن يخوض فريق الوصل أكثر من مباراة ودية خلال فترة توقف دوري أدنوك، مع فرق محلية وأجنبية تقيم معسكرات حالية في الإمارات.

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