التعادلات تربك حسابات «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أربكت نتيجة التعادل التي انتهت عليها عدد من مباريات الجولة العاشرة من دوري الأولى «الهواة» حسابات الفرق، وذلك تحديداً على مستوى الصدارة والتي بقيت بحوزة حتا «الإعصار» المحظوظ بتعادله السلبي أمام الحمرية ليرفع رصيده إلى 20 نقطة لكنه خسر نقطتين مهمتين خصوصاً وأن المباراة أقيمت على أرضه ووسط جمهوره الذي كان يمني النفس بالوصول إلى النقطة 22 لكن ذلك لم يحدث.

وإن كان حتا والحمرية نزفا نقطتين فإن دبا الحصن «الوصيف» 18 نقطة والذي لم يلعب مباريات هذا الأسبوع بسبب الراحة الإجبارية يعتبر أكبر المستفيدين من هذه النتائج، بعد أن حافظ على المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزيرة الحمراء والحمرية اللذين يمتلكان نفس الرصيد.

ولم يستفد الجزيرة الحمراء من تعادل حتا والحمرية ليقع هو الآخر في ذات الفخ وينزف نقطتين أيضاً أمام غلف اف سي، ولم يستغل رفاق مدرب الجزيرة الحمراء معتز عبد الله نشوة ومعنويات الفوز في الجولة الماضية على الإمارات ليخفقوا في مواصلة النغمة بل وكانوا في طريقهم لخسارة النقاط كاملة أمام غلف اف سي لولا إدراك الفريق للتعادل في الشوط الثاني من اللقاء.

عقدة

كما فشل الإمارات في مصالحة جمهوره بعد الهزيمة الثانية على التوالي، والمثير في الأمر أن عقدة الصقور تتمثل في صعوبة تجاوزه أندية إمارة رأس الخيمة فبعد الهزيمة قبل أسبوع أمام الجزيرة الحمراء هاهم رجال المدرب التونسي فتحي العبيدي يفشلون في تجاوز عقبة التعاون الذي قدم لاعبوه أفضل العروض وتمكنوا من تسجيل هدفين على مدار الشوطين، قبل أن يقلص الإمارات الفارق في الوقت بدل الضائع ويخسر النقاط كاملة وتضع الهزيمة المدرب العبيدي في مهب الريح خصوصاً وأن هناك عدم رضى من قبل جمهور الإمارات على استراتيجية وخطط المدرب والذي ربما باتت أيامه معدودة في قلعة الصقور.

ريمونتادا

ولم تتوقف موجة التعادلات عند هذا الحد بعد أن تمكن مسافي من إحداث «ريمونتادا» مثيرة أمام العروبة الذي كان متقدماً بهدفين دون رد حتى الوقت الإضافي لكن لاعبو مسافي كشروا عن أنيابهم وتمكنوا من توقيع هدفين في الزمن بدل الضائع ليخسر العروبة أيضاً نقطتين على ملعبه ويبتعد خطوة جديدة للوراء.

استعادة النغمة

بعد سلسلة من النتائج المتراجعة تمكن المدرب محمد الحوسني المدير الفني للفجيرة من إعادة «الذئاب» من جديد لسكة الانتصارات بعد الفوز بهدف دون رد على بينونة، وحضرت ذات النتيجة خلال مباراة الذيد الفائز خارج القواعد على هيسبانيا، ووضع العربي حداً لنتائجه السلبية وتمكن من تحقيق الفوز 2/0 على الرمس خلال المباراة التي جرت على ملعب الأخير، وتمكن مصفوت من تجاوز عقبة سيتي بنتيجة 3/2.

الجولة 11

تنطلق مباريات الأسبوع 11 يوم 19 نوفمبر بأربع مباريات تجمع بينونة ودبا الحصن، العربي ضد هيسبانيا، مصفوت والعروبة، الذيد وسيتي، ويوم 20 من ذات الشهر يلتقي حتا بمسافي والجزيرة الحمراء يستقبل الفجيرة والتعاون يلاقي غلف والحمرية في مواجهة الإمارات في قمة الأسبوع.

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