قضاة ملاعبنا يديرون 9 مباريات دولية ودية تستضيفها الإمارات

المصدر: البيان

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كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عدداً من قضاة ملاعبنا بإدارة تسع مباريات دولية ودية تستضيفها ملاعب الدولة خلال الفترة من 15 إلى 20 من شهر نوفمبر الحالي.

يُدير مباراة فنزويلا وبنما الدولية الودية على ملعب الحمرية ,اليوم الثلاثاء, طاقمنا الدولي المكون من سلطان محمد (حكم ساحة) مسعود حسن (مساعد أول) سبت عبيد (مساعد ثان) يوسف الجسمي (حكم رابع).

ويشهد يوم الخميس المقبل إقامة أربع مباريات, حيث تم تكليف طاقمنا الدولي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي، ومعه مسعود حسن (مساعد أول)، وجمعة المخيني (مساعد ثان) وخلود الزعابي (حكم رابع) وسلطان محمد (حكم فيديو) وعلي راشد النعيمي (مساعد لحكم فيديو) بإدارة مباراة اليابان وكندا يوم 17 نوفمبر على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، فيما يُدير مباراة سويسرا وغانا التي يستضيفها استاد آل نهيان بنادي الوحدة، طاقمنا المكون من أحمد عيسى درويش (حكم ساحة) وأحمد الراشدي (مساعد أول) وأمل جمال (مساعد ثان) وحسن البلوشي (حكم رابع).

ويُدير مباراة سوريا وبيلاروسيا على ملعب شباب الأهلي بالعوير حكم الساحة الدولي يحي الملا مع طاقمه المكون من الحكمين المساعدين ناصر سالم وعبدالله مبارك من سلطنة عُمان ومحمد الهرمودي (حكم رابع) ، وتختتم مباريات يوم الخميس بإقامة مباراة المغرب وجورجيا على استاد نادي الشارقة، والتي كُلف بإدارتها الحكم الدولي عادل النقبي ومعه المساعدين رشاد راشد وحامد الغافري من سلطنة عُمان، ونواف الزيودي حكمًا رابعًا.

وكلفت لجنة الحكام الدولي سلطان محمد ( حكم ساحة) وأحمد الراشدي (مساعد أول) ومسعود حسن (مساعد ثان) ومحمد عبيد خادم (حكم رابع) بإدارة مباراة الكاميرون وبنما المقرر إقامتها يوم 18 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

وتُقام يوم السبت المقبل مباراة الكويت ولبنان على ملعب نادي شرطة دبي ، والتي يُديرها أحمد عيسى درويش ومعه جمعة المخيني (مساعد أول) وأمل جمال (مساعد ثان) وخلود الزعابي (حكم رابع).

ويقود الدولي عادل النقبي طاقم التحكيم المكون من أحمد الراشدي (مساعد أول) وعلي راشد النعيمي (مساعد ثان) ويوسف الجسمي (حكم رابع) المُكلف بإدارة مباراة عُمان وبيلاروسيا، بينما يُدير الدولي عمر آل علي ومعه مسعود حسن (مساعد أول) وسبت عبيد (مساعد ثان) وصقر الزعابي (حكم رابع) مباراة سوريا وفنزويلا على ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتُقام المباراتان يوم 20 من شهر فبراير الحالي.

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