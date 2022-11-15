أروابارينا: طلبي من لاعبي الإمارات عدم لمس ميسي مجرد مزحة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات، أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن طلبه من لاعبي الأبيض عدم لمس ميسي كان مجرد مزحة مع بعض الإعلاميين من بلاده الذين تجمعه بهم علاقة صداقة، مشيراً إلى أنه طلب من لاعبي الإمارات الاستمتاع باللقاء الودي أمام الأرجنتين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأرجنتين الودية: "سنخوض مباراة مهمة، وأعتقد أنها ستكون مواجهة رائعة أمام أحد الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم، أو الوصول للنهائي على الأقل".

وأضاف: "ما ذُكر عن طلبي عدم الاقتراب من ميسي حتى لا يتعرض للإصابة قبل المونديال مجرد مزحة، اللاعبون بالتأكيد يرغبون في تقديم أفضل أداء ويحبون التنافس، ولكن أحياناً يتم تفسير الأمور بشكل مختلف، علينا الاستمتاع بالمباراة والاستفادة من هذه المواجهة".

وأشار أروابارينا إلى أنه يدرك أهمية كأس العالم بالنسبة لمنتخب بلاده الأرجنتين، ورغبتهم في الفوز بالبطولة، وهو ما يتطلب عملاً جاداً لأن المهمة ليست سهلة، مضيفاً: "بالتأكيد احترم كل اللاعبين، وأتمنى أن نتجنب الإصابات بين لاعبي الفريقين".

وتابع: "نخوض المواجهة بهدف الاستمتاع، خصوصاً وأن المنتخب يضم تشكيلة شابة والبعض منهم يخوض أول مباراة بهذا الحجم، وهي أفضل تجربة بالنسبة لنا نسعى من خلالها لاكتشاف قدراتنا وتصحيح الأخطاء والاستفادة للتجهيز للمرحلة المقبلة، خاصة وأن المنتخب مقبل على المشاركة في كأس الخليج العربي".

وأكد أروابارينا على أنه سيكون أول مشجعي منتخب الأرجنتين في المونديال عقب نهاية المواجهة الودية مع الإمارات، حيث قال: "آمل بالطبع أن يُتوج منتخب بلادي بلقب المونديال".

وعما إذا كان متخوفاً من المواجهة أمام نجوم العالم وخاصة ليونيل ميسي أوضح: "أكدت في مناسبات عدة أن الهدف من المباريات الودية ليس النتيجة بقدر التركيز على تحسين الأداء وتصحيح الأخطاء، قد تكون هناك نتائج سلبية، ولكن الأهم هو المشروع الأساسي وتكوين منتخب قوي، خصوصاً أن لدينا تشكيلة رائعة من اللاعبين سواء من الشباب أو أصحاب الخبرة".

وأتم:" أقول دائماً أنه إذا ما غادرت أريد ترك بصمة واضحة ورائي، وأن أخلق فريقاً تنافسياً".

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