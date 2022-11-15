«الأبيض» جاهز لمواجهة «التانغو»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، تحضيراته استعداداً للمواجهة الودية المرتقبة مع المنتخب الأرجنتيني، في السابعة والنصف مساء غد، باستاد محمد بن زايد، ضمن استعدادات «الأبيض» للمشاركة في «خليجي 25» بمدينة البصرة العراقية في يناير المقبل.

يضع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا خلال المران اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيواجه بها نجوم «التانغو»، حيث يسعى خلال ودية الأرجنتين إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة كونها احتكاكاً قوياً للاعبي الأبيض، خلال معسكر المنتخب في أبوظبي، والذي سيواجه خلاله كازاخستان ودياً عقب لقاء الأرجنتين، والاستقرار على القوام الأساسي لـ «الأبيض» خلال المرحلة المقبلة. وكان «الأبيض» دشن تحضيراته في معسكره بأبوظبي، أول من أمس، على الملعب الفرعي لاستاد مدينة زايد الرياضية، فيما شارك في تدريبات أمس الـ 24 الذين اختارهم أروابارينا للمعسكر وهم: محمد الشامسي، علي خصيف، خالد عيسى، أحمد جميل، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، شاهين عبد الرحمن، عبد السلام محمد، خالد العطاس، الحسن صالح، عبد العزيز هيكل، ماجد حسن، ماجد راشد، عبد الله رمضان، عبد الله حمد، علي سالمين، يحيى نادر، طحنون الزعابي، حارب عبد الله، علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو، علي مبخوت ويحيى الغساني.

وحرص الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا على التحدث مع اللاعبين حول أهمية المعسكر الذي يستمر حتى السبت المقبل، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى خاصة من مواجهة الأرجنتين الذي تستعد لمنافسات كأس العالم.

وأكد ياسر سالم مدير المنتخب أن تحضيرات «الأبيض» في معسكر أبوظبي تسير بشكل جيد وبحسب البرنامج الموضوع من الجهاز الفني، مشدداً على أهمية المواجهة الودية التي سيخوضها المنتخب أمام الأرجنتين والمكاسب الفنية التي بإمكان منتخبنا تحقيقها من المباراة كونها أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم وأحد المرشحين بقوة للمنافسة على لقب المونديال.

وقال: الجميع لديه الحافز للظهور بأفضل صورة في المباراة الودية أمام نجوم العالم، ومثل هذه المواجهات القوية، ستعود بالفائدة على اللاعبين. وأضاف: ودية الأرجنتين في غاية الأهمية وحافز للاعبين للاستفادة منها واحتكاك قوي من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، وتعد أفضل احتكاك قبل كأس الخليج العربي في يناير المقبل، والأهم هو تحقيق الفائدة الفنية بعيداً عن التفكير في النتيجة. وتابع: الجهاز الفني يدرك جيداً قوة مثل هذه المباريات، وتحدث مع اللاعبين وطالبهم بالاستمتاع وتقديم أفضل ما لديهم دون الخوف أو التفكير في النتيجة، خصوصاً وأنها مواجهة نجوم من العيار الثقيل مثل ليونيل ميسي ودي ماريا وغيرهما حافز بكل تأكيد لأي لاعب للظهور بشكل جيد، والمعسكر منذ بدايته تسوده أجواء إيجابية ورغبة في تحقيق أفضل المكاسب الفنية.

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