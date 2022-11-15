ميسي يشعل الأجواء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أشعل النجم ليونيل ميسي الأجواء في أبوظبي خلال تدريبات المنتخب الأرجنتيني في العاصمة الإماراتية استعداداً لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ووصل ميسي إلى أبوظبي صباح أمس للانضمام لمعسكر «التانغو» في أبوظبي ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيراته قبل التوجه إلى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأبيض الإماراتي في السابعة والنصف مساء غد على ملعب استاد محمد بن زايد في مباراة ودية تعد البروفة الأخيرة للأرجنتين قبل المونديال. وأدى المنتخب الأرجنتيني حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير، مساء أمس، على ملعب استاد آل نهيان بأبوظبي بمشاركة النجم ليونيل ميسي، الذي ألهب حماس الجماهير الغفيرة التي حرصت على الحضور للمدرجات لمشاهدة نجمها المفضل. وشهدت التدريبات حضور أكثر من 11 ألف متفرج لمتابعة مران المنتخب الأرجنتيني وليونيل ميسي، إذ حرصت الجماهير على تحية النجم الأسطوري والهتاف باسمه طوال التدريبات. وبدأ مران منتخب الأرجنتين بتدريبات بدنية خفيفة تفادياً لإرهاق اللاعبين، خصوصاً وأن عدداً منهم وصل أمس رفقة ميسي، وهم أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس، ثم ركز المدير الفني ليونيل سكالوني على الجوانب التكتيكية وتدريبات بالكرة، واختتم المران بالتسديد على المرمى. وخاض الرباعي باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا ونيكولاس جونزاليس تدريبات منفردة في ظل وصولهم قبل نهاية التدريبات، إذ وصل أعضاء المنتخب إلى أبوظبي على دفعات، كما خاض تاغليافيكو لاعب ليون الفرنسي تدريبات منفردة لمعاناته من إصابة سابقة.

وكان سكالوني قد أعلن قائمة من 26 لاعباً لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وهم: إيميليانو مارتينيز، جورنيمو روللي، فرامكو أرماني لحراسة المرمى، وللدفاع جونزالو مونتيال، كريستيان روميرو، جيرمان بيزيلا، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونا، نيكولاس تاغليافيكو، خوان فويس، ناهويل مولينا، وفي خط الوسط رودريغو دي بأول، لياندرو باريديس، ماك أليستير، أليخاندرو غوميز، جايدو رودريغيز، إنزو فيرنانديز، إيزيكل بالاسيوس، وللهجوم ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا، نيكولاس جونزاليس، خوليان ألفاريز، خواكين كوريا، باولو ديبالا.

يذكر أن الأرجنتين تلعب في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبها السعودية والمكسيك وبولندا، وتستهل مشوارها في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي يوم 22 نوفمبر الجاري، إذ تعد الأرجنتين من أبرز المنتخبات المرشحة لحصد اللقب، لا سيما وأنه المونديال الأخير في مسيرة النجم ليونيل ميسي.

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