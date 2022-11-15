47 % من أهداف «الإمبراطور» ببصمة ليما

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل فابيو ليما تألقه مع الوصل بأهدافه في الموسم الحالي، إذ سجل ما يقارب من نصف أهداف الوصل في الدوري حتى الآن، عندما أحرز 9 أهداف من إجمالي 19 هدفاً سجلها الفريق في 10 جولات، وبنسبة 47 % من أهداف الفريق، بينما جاءت الأهداف العشرة الباقية عن طريق خمسة لاعبين هم جيلبيرتو أوليفيرا (4) وتوماس شانكلاي (2) وجابرييل دي سوزا (2) وهدف واحد لكل من علي صالح وسفيان بوفتيني.

وأحرز ليما أهدافه الـ 9 في فرق هي الوحدة ودبا الفجيرة والظفرة (هاتريك) واتحاد كلباء وعجمان وبني ياس (هدفين) ليصل لعدد الأهداف نفسه لعلي مبخوت في قائمة الهدافين في الموسم الحالي.

مطاردة

ونجح ليما في قيادة «الإمبراطور» إلى الفوز على بني ياس 3 - 1 بالجولة العاشرة للدوري ، ليواصل الفريق مطاردة صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي والوحدة. واستفاد الوصل من تعثر الشارقة أمام العين ليقفز إلى المركز الثالث في جدول الترتيب قبل التوقف الدولي، محققاً ثاني أفضل حصاد من النقاط بعد 10 جولات في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، إذ كان الوصل جمع 22 نقطة في أول 10 مباريات في الدوري موسمي 2016 - 2017 و2017 - 2018. وأسهم فابيو ليما في الفوز الثمين على بني ياس بتسجيله هدفين، رفع بهما رصيده إلى 9 أهداف في المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة بعد التوغولي لابا كودجو مهاجم العين (10 أهداف)، إذ سجل الهدفين الثاني والثالث في مرمى السماوي، والهدف الثالث جاء والفريق يعاني من نقص عددي بعدما لعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد جابر مطلع الشوط الثاني.

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