انطلاق الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية (C) لمدربي البراعم

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت اليوم محاور الدورة التدريبية للرخصة الآسيوية (C) لمدربي فرق البراعم، التي تستمر حتى يوم 24 نوفمبر الحالي، ويُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بمشاركة 24 دارساً.

وتتناول الدورة التي يُقدمها كل من، عبدالرحمن الحداد، وجمال الحساني المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد القاري، ومحمد آل علي المحاضر المساعد، مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية التي تتضمن أسس بناء وتدريب فريق البراعم من 6 إلى 12 عاماً، وتعليم اللاعب مهارات السيطرة على الكرة والتمريرات القصيرة والطويلة والمساندة والمراوغة بالكرة.

ودور المدرب في تعليم اللاعب وتنظيم الوحدة التدريبية، وتحول اللعب من المباريات المصغرة إلى مباريات 11 ضد 11، عملية الإعداد البدني للاعبين وحراس المرمى، إضافة لمحاضرات في التغذية وقانون كرة القدم، وستشهد الأيام الثلاثة الأخيرة للدورة عقد اختبارات عملية ونظرية لجميع الدارسين المشاركين.

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