الأبيض الأولمبي يستعد لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً

المصدر: البيان

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يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية يومي 17 و 20 نوفمبر الجاري في ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة ضمن معسكره الداخلي الذي انطلق أمس استعداداً للبطولات المقبلة أبرزها غرب آسيا والتصفيات الآسيوية .

واختار الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب 25 لاعباً للتواجد في هذا التجمع وهم :: وليد راشد ، محمد المازمي ، ياسر حسن ( اتحاد كلباء ) فهد بدر ( الإمارات ) عبدالله عباس ( البطائح ) سلطان الزعابي ( بني ياس ) راكان وليد ، أحمد محمود ، زايد سلطان ، نواف الحارثي ( الجزيرة ) عبدالله البدواوي ( حتا ) خالد توحيد ( الشارقة ) بدر ناصر ، عبدالعزيز البلوشي ، خالد الأصبحي ، سلطان البدواوي ، محمد يوسف ( شباب الأهلي ) عبدالله الحمادي ( الظفرة ) عبدالله الرئيسي ، راشد شكري ( عجمان ) منصور الشامسي ، عيسى الحراصي ( العين ) عبدالعزيز سويلم ، علي عبدالعزيز ، بلال الجسمي ( النصر ).

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