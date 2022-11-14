حسن إسماعيل: محمد الشامسي يستحق قفاز الإجادة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشار حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن محمد الشامسي حارس الوحدة يعتبر نجم الجولة العاشرة لدوري أدنوك، بعد المستوى المتميز الذي قدمه خلال مباراة فريقه القوية أمام الجزيرة، وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة، ومنح زملاءه بالفريق ثقة كبيرة، وقائداً محنكاً لمنظومة الدفاع، وكان دوره مميزاً في توجيه زملائه، والمساهمة في بناء الهجمة التي تعزز من نتائج الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، ومثل تلك النوعية من الحراس، تمنح فريقها الطمأنينة لمنظومة الدفاع، ويستحق ثقة مدرب المنتخب الوطني بانضمامه لصفوف الفريق استعداداً لمواجهتي الأرجنتين وكازاخستان.

جولة الحراس

واعتبر حسن إسماعيل، أن الجولة العاشرة تعتبر جولة حراس المرمى، بعد أن تألق عدد من الحراس في الزود عن مرماهم ببسالة، خاصة حسن حمزة حارس شباب الأهلي، وخالد السناني حارس الوصل، وعلي الحوسني حارس عجمان، إضافة إلى علي خصيف حارس الجزيرة، ودرويش محمد حارس الشارقة، وعيسى أحمد حارس كلباء، رغم خسارة فريقهم.

وأبدى استغرابه من مستوى حارس النصر، أحمد شمبيه، وخالد عيسى حارس العين اللذين لا يزالان دون مستواهما، ولا بد أن يقوما بمراجعة مستواهما خلال فترة توقف الدوري المقبلة، حتى يعودا للمستوى الذي تنتظره منهما جماهير الفريقين.

وأشار إلى تأثر مستوى حراس المرمى بتعدد الأخطاء الدفاعية، خاصة الكرات العرضية التي تسببت في مشاكل عديدة لحراس المرمى وتسجيل أهداف عديدة، وطالب المدربين بالعمل خلال الفترة المقبلة على تدارك تلك الأخطاء، نظراً لقوة المنافسات خلال الفترة المقبلة، وللعلم سيكون أداء حراس المرمى، حاسماً في نتائج كثير من المباريات المقبلة، مع اشتداد المنافسة، سواء على القمة أو القاع.

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