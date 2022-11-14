53.8 % : فترة التوقف غير مفيدة للأندية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد 53.8 % من المشاركين في التصويت باستطلاع «البيان» على «تويتر»، أن فترة التوقف الدولي الطويل لدوري أدنوك للمحترفين بسبب كأس العالم 2022 لن تكون مفيدة لأندية دوري أدنوك للمحترفين، مقابل 46.2 % رأوا أنها ستكون فترة مفيدة للأندية بعد الوصول إلى الجولة العاشرة من المسابقة، والتي ستتوقف حتى الجولة الحادية عشرة المقررة يومي 19 و20 ديسمبر المقبل.

وأشار الكرواتي غوران توميتش، مدرب النصر، إلى أن فترة التوقف ستكون مفيدة للغاية لجميع الأندية، وفي مقدمتها النصر، بعدما تولى مسؤولية الفريق قبل أيام قليلة، وقاده خلال مباراة واحدة في الجولة العاشرة، وخسرها من مضيفه شباب الأهلي 0-3، وقال: أعتقد أن فترة التوقف ستكون جيدة، ونستغلها بشكل جيد للتحضير لإكمال الموسم الجاري، من خلال العمل على إصلاح الأمور، والتعرف على الفريق بشكل أفضل، بعدما توليت المسؤولية قبل أيام قليلة، ولم يكن هناك الوقت الكافي للتعرف بشكل جيد على الفريق.

وأيد البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي، رأي جوران، بقوله: نتائجنا أصبحت إيجابية في آخر سلسلة مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وأصبحنا نتصدر ترتيب المسابقة، ورغم هذا فإننا نرى كفريق ومدرب ولاعبين أن فترة التوقف الطويل المقبلة ستكون أفضل فرصة لاسترجاع طاقة اللاعبين، وتجهيزهم بشكل أفضل قبل مباراتنا ضد الوحدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك عند استئناف مباريات الدوري.

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