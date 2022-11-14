الجماهير تترقب وصول ميسي.. «التانغو» يتدرب في استاد آل نهيان الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تترقب جماهير الكرة في الإمارات وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم، للانضمام إلى معسكر منتخب الأرجنتين في أبوظبي، في المحطة الأخيرة للإعداد لمونديال 2022.

ويؤدي «التانغو» تدريبه الليلة باستاد آل نهيان، تحضيراً لمباراته مع «الأبيض»، بعد غدٍ باستاد محمد بن زايد، التي تستقطب أكثر من 30 ألف مشجع في الاستاد، حيث تم بيع تذاكر المباراة بالكامل خلال 24 ساعة من طرحها للجماهير منتصف الشهر الماضي.

من ناحية أخرى يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مرانه الليلة بالملعب الفرعي لمدينة زايد، مكتمل الصفوف، واختار أروابارينا مدرب المنتخب 24 لاعباً، من 36 للإنتظام بمعسكر الإعداد لوديتي الأرجنتين وكازاخستان، يومي 16 و19 الجاري، وضمت القائمة 3 حراس، هم: محمد الشامسي، خالد عيسى وعلي خصيف، وتم استبعاد خالد السناني، ويتواجد في خط الدفاع شاهين عبد الرحمن، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبد السلام محمد، خالد الظنحاني، عبد العزيز هيكل، أحمد جميل والحسن صالح، وتم استبعاد حسن المحرمي، سالم سلطان، سعيد جمعة ومحمد العبيدي، كما تم اختيار 7 من 12 لاعباً في خط الوسط، هم: يحيى نادر، ماجد راشد، عبد الله رمضان، ماجد حسن، طحنون الزعابي، عبد الله حمد وعلي سالمين، واستبعاد خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبد الباسط، ماجد سرور وخالد باوزير، و6 مهاجمين هم ليما، علي مبخوت، علي صالح، يحيى الغساني، حارب عبد الله وكايو ، واستبعاد أحمد عامر وأحمد فوزي.

وقال أروابارينا للاعبين في بداية التجمع: جاءتكم فرصة للقاء أحد أقوى منتخبات العالم، وهي فرصة ذهبية وعليكم استغلالها بالأداء الجيد، والاستمتاع باللعب ولا تنظروا إلى النتيجة قدر استفادتكم من اكتساب مزيد من الخبرات.

شراكة

وسلط عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الضوء على أهمية اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأرجنتيني للكرة وقال: اختيار المنتخب الأرجنتيني لأبوظبي لاستضافة استعداداته للمونديال، يؤكد الثقة العالمية المتزايدة التي تحظى بها العاصمة من خلال توفير بيئة رياضية بمستويات عالمية.

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