النصر يوقف مسيرة «شباب الفرسان» بعد 47 مباراة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أوقف النصر مسيرة شباب الأهلي الناجحة في دوري المحترفين تحت 21 سنة، بعدما ألحق به أول هزيمة بعد 47 مباراة متتالية بلا خسارة في المسابقة التي توج «فرسان دبي» بلقبها في آخر موسمين.

وحقق النصر الفوز على ضيفه شباب الأهلي بهدف دون رد سجله علي عبد العزيز عباس في الدقيقة 81 من عمر مباراتهما أول من أمس، باستاد آل مكتوم في الجولة العاشرة من دوري المحترفين تحت 21 سنة.

وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 23 نقطة، ولكنه لا يزال محتفظاً بصدارته للدوري، بينما وصل النصر برصيده إلى 17 نقطة.

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