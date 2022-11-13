أبوظبي تعزز حضورها عاصمة عالمية للرياضة مع استقبال ميسي ونجوم منتخب الأرجنتين

المصدر: وام

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يخوض منتخب الأرجنتين في حضور نجمه ليونيل ميسي يوم غد “الإثنين” تدريبا مفتوحا على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في إطار استعدادات الأرجنتين لمواجهة منتخب الإمارات يوم “الأربعاء” المقبل على استاد محمد بن زايد بأبوظبي ضمن استعداداتها لنهائيات كأس العالم 2022 واستعدادات منتخبنا للمرحلة المقبلة.

تقام المباراة في أبوظبي في إطار مساعيها لتعزيز مكانتها المتميزة وجهة رياضية عالمية، وضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن الاتفاقية تأتي إدراكا لأهمية المرحلة الحالية والتي تقام خلالها منافسات كأس العالم 2022، حيث تتجه الأنظار نحو منتخبات عالمية لها تاريخها مثل منتخب الأرجنتين.

وأضاف :" يشرفنا اختيار المنتخب الأرجنتيني أبوظبي لاستضافة الاستعدادات النهائية، ما يسلط الضوء على الثقة العالمية المتزايدة التي تحظى بها أبوظبي من خلال توفير بيئة رياضية بمستويات عالمية تشجع على الازدهار".

وأكدت أنه لطالما أثبتت أبوظبي قدرتها على استضافة البطولات الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم للأندية ومنافسات يو إف سي فايت نايت، وغيرها الكثير من أهم الفعاليات الرياضية الدولية، حيث باتت تتمتع بمستوى عالٍ من الثقة بين الأوساط المعنية في العالم”.

ولفت الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إلى أن حضور فريق الأرجنتين إلى أبوظبي للمرة الأولى، يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الإمارة في قطاع الرياضة العالمية.

واستضافت أبوظبي في شهر أكتوبر الماضي أول مباراة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والتي جمعت بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس في صالة الاتحاد أرينا، تبع ذلك استضافة النزال الرياضي الأهم في بطولة يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف بجزيرة ياس، في واحد من أقوى نزالات البطولة لهذا العام.

تعد العاصمة أبوظبي وجهة جذب رائدة بفضل الفعاليات العالمية المتنوعة التي تستضيفها، إلى جانب بنيتها التحتية ومرافقها عالمية السمات.

كما تستضيف الإمارة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي وكذلك النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ونهائيات بطولة العالم للترايثلون، وبطولة أبوظبي تي 10، وبطولة الكريكت الأكثر شهرة ومتعة، وكذلك نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة على مدى يومين.



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