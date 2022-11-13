«ريمونتادا الزعيم» تحرم الشارقة من القمة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، محمد صادق

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انتزع العين، أمس، تعادلاً ثميناً من مضيفه الشارقة، بنتيجة 2 - 2، في ختام الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد سيناريو مثير، ظل فيه العين متأخراً 0 - 2 حتى الدقيقة 88، قبل أن ينجح سفيان رحيمي في تسجيل هدفين على التوالي في آخر دقيقتين للوقت الأصلي، ليحرم الشارقة من قمة الدوري، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، وقفز العين للنقطة 17، متساوياً مع الجزيرة وعجمان واتحاد كلباء، وبهذه النتيجة، ظلت الصدارة مشتركة بين شباب الأهلي والوحدة، بالنقطة 22، مع أفضلية لـ «فرسان دبي» بفارق المواجهات المباشرة.

تقدم الشارقة في مباراته مع العين، بهدفي عثمان كمارا، والكاسير بالدقيقتين 14 و77، ولم يستسلم العين، وواصل ضغطه، ونجح في العودة بـ «ريمونتادا» قوية، وقلص الفارق قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، عن طريق سفيان رحيمي، وعاد رحيمي ليسجل هدف التعادل الغالي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بتسديدة قوية، ليظفر «الزعيم» بأغلى نقطة، ويعيد ترتيب مشهد الصدارة.

فوز ثمين

وحقق الوصل فوزاً ثميناً خارج ملعبه، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب ضيفه بني ياس، مواصلاً مطاردة القمة، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الثالث، بفارق نقطة عن فرق الصدارة، فيما توقف رصيد بني ياس عند 11 نقطة، بالهزيمة الخامسة هذا الموسم، افتتح شانكلاي ثلاثية «الإمبراطور» في الدقيقة 10، وسجل فابيو ليما هدفين بالدقيقتين (45 + 1) و71، وسجل هدف بني ياس رافائيل إلياس في الدقيقة 13، ولعب الوصل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57، بعد طرد محمد جابر، الذي دخل بديلاً مطلع الشوط الثاني، بعد تدخل تقنية الفيديو «VAR».

واستعاد عجمان نغمة الانتصارات، بفوزٍ غالٍ على ضيفه اتحاد كلباء، بهدف فراس بالعربي في الدقيقة 94، باستاد راشد بن سعيد، وتم احتساب الهدف بعد العودة لتقنية «VAR»، ووصل «البرتقالي» للنقطة 17، وهو نفس رصيد كلباء.

وفاز البطائح على دبا الفجيرة بصعوبة بنتيجة 1 - 0، وسجل الهدف جواو بيدرو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بعد عودة الحكم ناصر العلي لتقنية «VAR»، ووصل البطائح إلى 12 نقطة، فيما تجمد دبا عند نقطة وحيدة.

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