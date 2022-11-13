مدينة زايد تجهز «الأبيض» لاختبار «التانغو»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتجمع مساء اليوم بمعسكر في أبوظبي يتخلله لعب مباراتين وديتين، الأولى أمام الأرجنتين 16 الجاري، في اختبار قوي للاعبين، والثانية أمام كازاخستان يوم 19 منه، في إطار برنامج استعدادات «الأبيض» لثلاث مشاركات مهمة بداية بـ «خليجي 25»، يناير المقبل في البصرة، وبطولة غرب آسيا، في الإمارات مارس 2023، وكأس آسيا، في يناير 2024 بالدوحة.

القائمة

ويعلن الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا القائمة النهائية للاعبين اليوم وتضم مابين 26 إلى 27 لاعباً من بين 36 لاعباً تضمنتهم القائمة الموسعة، ويبدأ «الأبيض» تدريباته اليوم على الملعب الفرعي لمدينة زايد الرياضية، استعداد لمباراة «التانغو»، ثم ينتقل للمران على ملعب الجزيرة 15 الجاري وهو الملعب الذي يحتضن لقاء منتخبنا والأرجنتين، ثم يتدرب بملعب الوحدة 18 الجاري استعداداً للقاء كازاخستان.

من جهة أخرى، يخوض منتخب الأرجنتين حصة تدريبية غداً باستاد آل نهيان، استعداداً لمباراة الإمارات.

واطمأن ياسر سالم مدير المنتخب على كل التجهيزات الإدارية الخاصة بتجمع المنتخب، وتفقد ملاعب التدريب والتنسيق مع الأندية وفندق الإقامة وتم إعداد كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإقامة المباراتين.

والتجمع الحالي هو الثاني بعد تجمع معسكر فيينا الذي خاض خلاله «الأبيض» مباراتين وديتين قويتين، أمام باراغواي بمشاركة أغلى العناصر الأساسية، وانتهت بفوز باراغواي بهدف، وأمام فنزويلا بعناصر شابة مدعمة ببعض أصحاب الخبرة، وانتهت بفوز فنزويلا 4 - 0، وإن الأبيض لا يخشى نتيجة المباراة الودية مع الأرجنتين المقرر إقامتها بين الطرفين يوم 16 من الشهر الجاري في العاصمة أبوظبي.

خطة

وأكد الأرجنتيني أروابارينا أنه لا ينظر إلى النتائج في المباريات الودية بقدر الاهتمام بتنفيذ اللاعبين لخطة اللعب والاحتكاك القوي الذي يزيد خبرة اللاعبين، وقال: منتخب الأرجنتين في قمة جاهزيته الفنية والبدنية استعداداً لمونديال قطر، وعلى اللاعبين عدم التفكير في النتيجة، مع تقديم أداء جيد، لأنهم بمشاركتهم في مثل تلك المباريات يدخلون التاريخ وعليهم الاستمتاع بكرة القدم وإمتاع جمهورهم بأداء قوي.

ميسي

وعن مواجهة النجم العالمي ميسي خلال اللقاء قال: لا أعلم إمكانية مشاركة الأسطورة ميسي في المباراة، ولكن انتظر من لاعبينا أداءً قوياً يتناسب مع أهمية وقوة المباراة، وخلال الفترة الماضية حرصت على اختيار اللعب مع منتخبات قوية مثل باراغواي وفنزويلا والأرجنتين وكازاخستان بهدف توفير احتكاك قوي للاعبين يفيدهم خلال المنافسات المهمة المقبلة.

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