خليفة الحمادي: الوحدة خطف الفوز بخطأ وحيد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد خليفة الحمادي لاعب فريق الكرة بنادي الجزيرة، أن الوحدة خطف النقاط الثلاث من فريقه في قمة الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز «أصحاب السعادة» بهدف جواو بيدرو في سابع فوز «عنابي» على التوالي بالنسخة الحالية من المنافسة.

ووصف الحمادي المباراة بـ «التكتيكية»وقال: الفريقان لعبا بتركيز كبير وقدما مباراة جيدة مع الالتزام بالجانب الخططي بطريقة عكست رغبة كل فريق في الفوز من واقع أهمية المباراة.

وأضاف: فريقنا لم يكن سيئاً، وتحركنا بشكل جيد وتقدمنا نحو مرمى الوحدة وصنعنا الفرص، ومثل هذه المواجهات تنتهي دائماً بجزئيات بسيطة، والوحدة استفاد من خطأ واحد للوصول إلى الشباك وأحرز الهدف الوحيد.

ورفض مدافع الجزيرة الحديث عن عدم نجاح خط وسط فريقه وتفوق المنافس عليه وأن ذلك كان سبباً في الخسارة وقال:خط الوسط أدى مباراة جيدة وقام بواجبه، والأداء الجماعي للفريق كان جيداً.

تهنئة

وحرص الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على تهنئة لاعبيه عقب المباراة رغم خسارة النتيجة، مؤكداً أنه راض عن المجهود الذي بذلوه، وقال: قدمت التهنئة للاعبين على ما قدموه رغم الإحباط الذي أشعر به من الخسارة وأبلغتهم بأنني فخور بهم، والحقيقة أن اللاعبين اجتهدوا في المباراة، وتفوقنا في الشوط الثاني في السيطرة وصناعة الفرص لكن الوحدة استفاد من خطأ دفاعي وأحرز هدف الفوز الوحيد.

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