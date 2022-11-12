قفاز الجزيرة الحمراء هدية لمشجع «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

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استجاب معتز عبدالله، مدرب الجزيرة الحمراء، لطلب أحد مشجعي فريق الإمارات عقب نهاية مباراة الفريقين خلال الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى «الهواة» بفوز الجزيرة الحمراء على الصقور بنتيجة 3 /1. وعلى الرغم من أن مشجع الصقور الصغير لم يفز فريقه خلال المباراة، وخسر ثلاث نقاط مهمة، إلا أنه حرص على مقابلة معتز عبدالله مدرب الجزيرة الحمراء، مشيداً به، ومؤكداً له أنه من مشجعيه باعتباره من بين أفضل حراس المرمى في الحقبة الماضية، وأنه لا يزال يتذكره رغم مرور سنوات على اعتزاله.

وقدم معتز الشكر للمشجع الإماراتي، مهدياً إياه قفاز حارس مرمى الفريق محمد سعيد جمعة، تقديراً لشعوره الطيب.

ويعد معتز عبدالله أحد هؤلاء النجوم الذين يتذكرهم أبناء الإمارات، كونه من أفضل حراس مرمى نادي العين ومنتخب الإمارات.

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