«ريمونتادا» عيناوية تحرم الشارقة من الصدارة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم - تصوير- سالم خميس

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انتزع العين تعادلاً ثميناً من مضيفه الشارقة بنتيجة 2-2، في ختام الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد سيناريو مثير، ظل فيه العين متأخراً 0-2 حتى الدقيقة 88، قبل أن ينجح سفيان رحيمي في تسجيل هدفين على التوالي، في آخر دقيقتين للوقت الأصلي، ليحرم الشارقة من اعتلاء صدارة الدوري، وترتب على ذلك، تراجع الشارقة للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، وقفز العين للنقطة 17، متساوياً مع الجزيرة وعجمان واتحاد كلباء.

بادر الشارقة بالهجوم مع انطلاقة المباراة، وتهيأت له فرصة التسجيل في الدقيقة الثانية، من رأسية عثمان كمارا، نجح في إنقاذها الحارس خالد عيسى ببراعة، وعاد عثمان كمارا للتعويض في هجمة جديدة للشارقة في الدقيقة 14، نجح من خلالها في تسجيل هدف السبق، بتسديدة قوية مرت بالقرب من الحارس، وتركز اللعب بعد الهدف الشرقاوي في وسط الملعب بشكل كبير، مع الإكثار من التحضير للفريقين، وسجل العين أول خطورة حقيقية على مرمى الحارس درويش محمد، في آخر دقيقة من الشوط الأول، عن طريق لابا كودجو، ونجح درويش في التصدي للفرصة العيناوية التي انتهى عليها الشوط الأول بتقدم الشارقة.

وتحولت المبادرة الهجومية في بداية الشوط الثاني لصالح العين، عندما اقترب سفيان رحيمي من تسجيل هدف التعادل بتسديدة ذكية، مرت قريبة من القائم الأيسر للحارس درويش محمد، واستمر اللعب بعد ذلك بمحاولات هجومية خجولة للفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 77، لتعلن عن هدف ثانٍ للشارقة، صنعه عثمان كمارا بتمريرة ذهبية للكاسير، الذي سدد بذكاء في وضع انفراد بالحارس خالد عيسى.

واجتهد العين في العودة للمباراة، ونجح في تقليص الفارق قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، عن طريق سفيان رحيمي، وعاد رحيمي ليسجل هدف التعادل الغالي في الدقيقة الأخيرة للوقت الأصلي، بتسديدة يسارية قوية، وحاول الشارقة العودة للتقدم، ولكن ظلت النتيجة على حالها 2-2.

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