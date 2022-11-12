فوز العربي والذيد في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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استعاد العربي نغمة الانتصارات اليوم وعاد من رأس الخيمة بثلاث نقاط غالية بالفوز على الرمس بهدفي فارس الجابري وموسى كوني ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» ووصل إلى 14 نقطة.

وفاز الذيد على فرسان هيسبانيا بهدف محمد إبراهيم ووصل إلى النقطة 14.

وفرط العروبة في الفوز على مسافي وانتهت مباراة الفريقين على وقع التعادل 2 - 2، تقدم العروبة بهدفي الصربي فيليب في الدقيقتين 65، 76، ونجح مسافي في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق ماريوس وحمزة الصنهاجي في الدقيقتين 94 و 99، ووصل العروبة إلى 11 نقطة ومسافي إلى 15 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة غداً بأربعة لقاءات تجمع الإمارات مع التعاون في ديربي رأس الخيمة، وحتا المتصدر «19 نقطة» مع الحمرية «17 نقطة»،و الجزيرة الحمراء مع«غلف اف سي» ويلتقي الفجيرة مع بينونة في صراع القاع، ولكل فريق 6 نقاط.

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