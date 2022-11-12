الوحدة..7 انتصارات متتالية و 3 مباريات بشباك نظيفة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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واصل الوحدة انتفاضته القوية في دوري ادنوك للمحترفين، محققاً انتصاره السابع على التوالي بالفوز على الجزيرة 1-0 في لقاء الفريقين مساء أمس في قمة الجولة العاشرة من المنافسة، ومحافظاً أيضاً على نظافة شباكه في المباراة الثالثة على التوالي.

ومنح «أصحاب السعادة» الفرحة لجماهيره في المواجهة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً لينال 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 22 نقطة بينما أبعدت الخسارة الجزيرة عن أندية المقدمة بعد أن بقي برصيد 17 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الصدارة، كما انتزع الوحدة تفوقاً تاريخياً على جاره ونده التقليدي في دوري المحترفين، بعد أن تساويا قبل اللقاء بفوز كل منهما في 9 مباريات والتعادل في 8 ليرفع الوحدة عدد انتصاراته إلى 10 محققاً تفوقاً بالأرقام.

وقدم الوحدة خلال الجولات السبع الأخيرة التي كسب جميع نقاطها، وجهاً مختلفاً عن بداياته محققاً أطول سلسلة انتصارات في النسخة الحالية من المنافسة، ومعلناً عن انتفاضة حقيقية بعد بدايته المتعثرة في الجولات الثلاث الأولى والتي خرج منها بنقطة واحدة نالها بالتعادل في افتتاح المنافسة أمام الوصل 2-2، وخسارته في الثانية أمام كلباء 0-1 وفي الثالثة أمام شباب الأهلي 1-2، الشيء الذي جعل الفريق محل انتقادات جماهيره وخارج دائرة الترشيحات للمنافسة على لقب البطولة.

وبعد الجولة الثالثة تمكن العنابي من تنظيم صفوفه وبدأ في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط ليعود بقوة إلى مربع الكبار محرزاً 21 من 21 نقطة، وكان ذلك بسبب ثورة التصحيح في التعاقدات مع الأجانب خاصة لاعب المحور الآن ماركيز، بجانب التغيير على مستوى الجهاز الفني بإقالة كارفهال والتعاقد مع ايمانويل خيمينيز الذي أظهر مقدرته التدريبية في تغيير شكل ومستوى ونتائج الفريق الذي تحول إلى صديق لشباك المنافسين، مع المحافظة على نظافة الشباك في الجولات الثلاث السابقة أمام الشارقة ودبا والجزيرة، وخرج بشباك نظيفة من 5 مباريات في المنافسة حتى الآن.

8 أهداف

وبرز من الوحدة في الجولات السابقة بشكل لافت عدد كبير من لاعبيه ابرزهم مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو الذي تألق بشكل لافت وساعد فريقه في حصد النقاط والتي كان اخرها إحراز هدف الفوز في مرمى الجزيرة واضعاً بصمته في 5 مباريات متتالية بأهداف مميزة، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف محتلاً المركز الثالث في قائمة هدافي المنافسة خلف لابا كودوجو «10 أهداف»، علي مبخوت «9 أهداف».

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