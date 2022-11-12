ميسي يصل أبوظبي الإثنين بطائرة خاصة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يصل إلى أبوظبي، الإثنين، على متن طائرة خاصة، نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، للانضمام إلى معسكر "التانغو"، المقام حالياً في العاصمة الإماراتية، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويلتقي منتخب الإمارات الأول مع نظيره الأرجنتيني ودياً يوم الأربعاء المقبل بإستاد محمد بن زايد.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد وصل إلى أبوظبي على دفعات، ويكتمل بوصول ميسي رفقة 4 لاعبين آخرين، وخاض منتخب "التانغو" حصة تدريبية بإستاد آل نهيان بنادي الوحدة، أمس، ويؤدي غداً تدريباً مفتوحاً أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

كما وصلت إلى أبوظبي بعثا منتخبي أوروغواي والكاميرون لخوض معسكر تدريبي أخير قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في المونديال.

ويؤدي منتخب أوروغواي تدريباته على ستاد جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، على أن يخوض مراناً مفتوحاً الثلاثاء، بينما يعسكر المنتخب الكاميروني في العاصمة، ويخوض مواجهة ودية أخيرة في أبوظبي أمام بنما يوم 18 نوفمبر الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز