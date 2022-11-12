الوصل .. "إمبراطور" في بني ياس

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الوصل فوزاً ثميناً خارج ملعبه، اليوم السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه بني ياس، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وواصل الوصل مطاردة قمة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، بفارق نقطة عن الصدارة، فيما توقف رصيد بني ياس عند 11 نقطة بعدما تلقى هزيمته الخامسة هذا الموسم.

جاءت المباراة قوية من الفريقين، وشهدت العديد من الفرص المهدرة على مدار شوطي اللقاء.

ولعب الوصل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد المدافع محمد جابر الذي دخل بديلاً مطلع الشوط الثاني بعد تدخل تقنية الفيديو لتدخله القوي مع سهيل النوبي.

افتتح الأرجنتيني شانكلاي التسجيل للوصول في الدقيقة 10 من عرضية سالم العزيزي جهة اليمين.

وأدرك البرازيلي رافائيل إلياس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 بمهارة فردية بعد مراوغة المدافع سفيان بوفتيني.

وقبل نهاية الشوط الأول أعاد فابيو ليما التقدم للوصل بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

في الشوط الثاني حاول بني ياس العودة في النتيجة ولكن تألق دفاع الوصل وحارس مرماه خالد السناني حال دون ذلك.

ورغم النقص العددي في صفوف "الإمبراطور" نجح ليما في تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني له والثالث لفريق في الدقيقة 71.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز