عجمان يعود للانتصارات في الوقت القاتل

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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استعاد عجمان نغمة الانتصارات بفوزٍ غالٍ على ضيفه اتحاد كلباء بهدف دون رد سجله فراس بالعربي في الدقيقة 94 ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي جرت بإستاد راشد بن سعيد، ليصل "البرتقالي" للنقطة 17 وهو نفس رصيد اتحاد كلباء.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية واضحة لفريق عجمان الذي ضاعت له أكثر من 3 فرص أمام مرى الحارس عيسى أحمد، أبرزها تسديدة فراس بالعربي المرتدة من مقص المرمى وانفراد بالعربي بالمرمى ونجح الحارس عيسى أحمد في السيطرة على تسديدته ومنع هدفاً محققاً لعجمان وفرصة أخرى من رأسية أزارو أنقذها أيضاً الحارس، وفي المقابل اعتمد اتحاد كلباء على المرتدات وكاد من إحداها تسجيل هدف السبق في نهاية الشوط عن طريق محمد عبد الرحمن الذي سدد في سقف المرمى ونجح الحارس علي الحوسني في أنقاذ مرماه لينتهي الشوط بالتعادل بلا أهداف.

لم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني مع تحسن في الناحية الهجومية لفريق اتحاد كلباء، وتبادل الفريقان الهجمات، وكانت أهمها فرصة علي مدن في الدقيقة 70 عندما انفرد بالحارس عيسى أحمد وحدث احتكاك بينهما عندما حاول تجاوزه، وأضطر الحكم سلطان المرزوقي لمعاينة الحالة في تقنية "الفار" وقرر الحكم بعد انتظار أكثر من 3 دقائق عدم وجود ركلة جزاء لعجمان،

وضاعت فرصة جديدة لعجمان عن طريق وليد أزارو وهو في مواجهة المرمى، وفي وقت كانت تسير فيه المباراة للنهاية، نجح فراس بالعربي في تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة 94 بعد متابعته هجمة منظمة داخل الست ياردات خادع بها الحارس، وتم احتساب الهدف بعد العودة لـ "الفار" لتنتهي عليه المباراة بفوز عجمان 1-0.

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