عبد العزيز المازمي: البقاء مع «المحترفين» هدف البطائح

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد عبد العزيز المازمي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح، أن هدف الفريق هو البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، وأشار إلى قيام مجلس الإدارة بمجهود كبير في تجهيز الفريق منذ معسكر تركيا قبل بداية الموسم، وهو ما انعكس على النتائج في المباريات الأولى، وقال: تسعى إدارة الفريق لتهيئة الأجواء للاعبين والجهاز الفني وخلق أجواء إيجابية للعمل وتوفير كل متطلبات الفريق وتسخير الإمكانيات لإنجاح مشاركته.

وأضاف: تغيير المدرب جاء بناءً على تقارير وتوصية من اللجنة الفنية التي رأت أنه الوقت المناسب لتغيير المدرب والفريق يملك لاعبين وإداريين يمتلكون الخبرة في دوري المحترفين في كيفية التعامل في مثل هذه المواقف.

وأشاد المازمي بالمستويات الجيدة التي قدمها الفريق في معظم المباريات وحتى التي خسرها كان قريباً من تحقيق نتيجة إيجابية لولا عامل التوفيق، مشدداً على ضرورة استثمار التغيير لمحصلة الفريق، والذي يضع هدفاً واضحاً أمامه هذا الموسم وهو البقاء مع «المحترفين».

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