السعادة «عنابية»

المصدر: متابعة: محمد فضل، إيهاب زهدي، أحمد عيسى ووام

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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، مباراة ديربي أبوظبي التي جمعت الجزيرة والوحدة باستاد محمد بن زايد بالجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، كما حضر المباراة الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، وعبدالله الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وعدد من المسؤولين في رياضة الإمارات.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفريقين، على المستوى الفني والأداء الرياضي الذي ميز المباراة، مشيداً بالأجواء التي تم فيها هذا اللقاء الكروي، والحضور المتميز لجماهير المشجعين، متمنياً للدوري الإماراتي المزيد من التطور والتقدم. وثمن سموه جهود رابطة المحترفين واتحاد الكرة في التنسيق والإدارة والتعاون التنظيمي لإخراج مباريات دوري أدنوك للمحترفين بصورة مشرفة ومتألقة.

ونظمت مباراة ديربي أبوظبي وسط حضور كبير من مشجعي الفريقين في أجواء من التنافس الإيجابي والروح الرياضية، وانتهت بفوز الوحدة على الجزيرة بهدف واحد سجله جواو بيدرو في الدقيقة 69، لينال «العنابي» السعادة ،ويصل برصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، ويبقى الجزيرة برصيد 17 نقطة.

حسم

وحسم شباب الأهلي «ديربي دبي» لمصلحته وتغلب على ضيفه النصر بثلاثة أهداف نظيفة باستاد راشد، ونال الصدارة بالنقطة 22، وسجل الأهداف أيغور جيسوس في الدقيقة 21، وكارتابيا هدفين بالدقيقتين 84 و89، ووصل «فرسان دبي» إلى النقطة 22، وتجمد النصر عند 6 نقاط.

وأعاد خورفكان الابتسامة لجماهير «النسور»، بعد الخسارة من العين بالجولة الماضية، وعمّق جراح ضيفه الظفرة متغلباً عليه بنتيجة 4 - 3، ووصل رصيد خورفكان إلى 11 نقطة، وتوقف الظفرة عند 4 نقاط، وتقدم أنتونيو فالمو لـ«النسور» في الدقيقة 24، وأدرك لوكاس سيلفا، التعادل للظفرة في الدقيقة 50، وتألق أيلتون في الشوط الثاني وسجل هدفين (ق 54 و90) ووضع مهدي عبيد بصمته في شباك الظفرة مسجلاً هدفاً بالدقيقة 63، فيما أضاف هدفين للظفرة كل من ميشيل تي فردي بالدقيقة 75، وليوناردو أوفور بالدقيقة (90 + 9).

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