الوحدة «أصحاب السعادة» في ديربي أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى- تصوير - سيف الكعبي

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انتزع الوحدة 3 نقاط غالية بالفوز على مضيفه الجزيرة بهدف أحرزه جواو بيدرو في الدقيقة 69 خلال لقاء الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة قوية من الطرفين نال فيها «أصحاب السعادة» أفضلية الأداء والنتيجة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، ويبقى الجزيرة برصيد 17 نقطة في المركز الخامس.

بدأ الفريقان المباراة منذ دقائقها الأولى بطريقة لعب مفتوحة، بحثا عن هدف مبكر يرفع المعنويات ويؤمن الموقف، ونال الوحدة الأفضلية في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص التي كاد أن يصل عبرها للشباك أبرزها فرصة البرازيلي جواو بيدرو من حالة انفراد لكن علي خصيف حارس الجزيرة نجح في التصدي للكرة، وأخرى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أبعدها خليفة الحمادي، أما الجزيرة فقد ركز لعبه على منطقة الوسط ووجد صعوبة في اختراق دفاع الوحدة المتماسك كما تأثر الفريق بخروج تاناسي مصاباً ودخول كوليبالي بديلاً له.

وجاءت بداية الشوط الثاني مشابهة للأول، مع رغبة أكبر من الوحدة في خطف هدف سريع، وتكرر تألق علي خصيف في حماية مرماه عندما تصدى للمرة الثانية لتصويبة قوية من جواو بيدرو أبعدها إلى ركنية، ومع تقدم دقائق اللعب تمكن الجزيرة من العودة للقاء بمستوى افضل وأهدر مهاجمه علي مبخوت فرصة مؤكدة في مواجهة المرمى تماماً، ليأتي الرد من جواو بيدرو الذي استفاد من خطأ سالم راشد مدافع الجزيرة، وأحرز الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 69 ليشتعل اللقاء في الملعب والمدرجات وتضيع بعض الفرص خاصة فرصة البديل برونو التي أبعدها محمد الشامسي حارس الوحدة إلى ركنية، لتستمر المواجهة حتى أعلن حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز ثمين للوحدة على الجزيرة.

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