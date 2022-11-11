رباعية خورفكان تعمق جراح الظفرة وتعيد البسمة

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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أعاد خورفكان البسمة الى شفاه جماهير النسور وعمق من جراح ضيفه الظفرة بعد الفوز العريض بنتيجة 4/3 ليرفع النسور رصيده الى 11 نقطة متقدماً نحو المركز التاسع " موقتاً "، وتجمد الظفرة عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير، أحرز لخورفكان البرتغالي ايلتون " هدفين " وهدف للبرازيلي جونينهو والجزائري مهدي عبيد في الدقائق 24 ،54 ، 63 ، 90 فيما أحرز للظفرة البرازيلي لوكاس سيلفا وميشيل تي فرتي وليونارد اوفور في الدقائق 52 ، 75 ،90 +9 .

واستمرت فترة جس النبض والحذر لثلث ساعة ليبدأ بعدها لاعبي خورفكان في التحرر من الرقابة المفروضة، وتشهد الدقيقة 24 أول أهداف اللقاء لمصلحة خورفكان من الكرة العرضية التي مررها ايلتون وحولها البرازيلي لوبيز بطريقة رائعة لكن حارس الظفرة عبد الله سلطان صد الكرة ببراعة لتسقط أمام انطونيو جونينهو محرزاً هدف التقدم لنسور .

وواصل خورفكان الضغط من أجل احراز هدف ثان يطمئن به جماهير النادي قبيل الذهاب للاستراحة مع تراجع شبه تام لفريق الظفرة الذي غابت فعاليته ولم يستطيع صناعة اي فرصة أمام مرمى الحارس احمد الحوسني حامي عرين خورفكان . وفي اخر دقائق الشوط الاول تجددت اصابة البرازيرامون لوبيز العائد من اصابة ابعدته لأكثر من شهر ليحل مكانه مواطنه سايمون وينتهي الشوط الأول بتقدم خورفكان بهدف دون رد.

وخلال الشوط الثاني لم ينتظر الضيوف كثيراً ليعدلوا النتيجة بهدف رأسي ملعوب عبر البرازيلي لوكاس سيلفا الذي استقبل الكرة المرتدة من عارضة خورفكان والتي لعبها راشد مهير وجاء التاكيد من حكام الفديو بصحة الهدف وذلك في الدقيقة 52 ، ولم تستمر فرحة الظفرة سوى دقيقتين فقط بعد أن وضع البرتغالي ايلتون بصمته في المباراة بهدف ثانِ مستفيداً من تمريرة جونينيو السحرية وسط الدفاع . وواصل خورفكان مشوار التالق ويطلق الجزائري مهدي عبيد كرة لا تصد ولاترد من خارج منطقة الجزاء لم يراها حارس الظفرة عبد الله سلطان والا وهى تعانق الشباك هدف ثالث في الدقيقة 63 .

وقلص الظفرة الفارق بعد تمكن اللاعب ميشيل تي فرتي من تسجيل هدف فريقه الثاني مستفيدأ من الخطأ المشترك بين الدفاع والحارس (د . ق 75 ) .في اخر دقائق المباراة ردت قائم وعارضة الظفرة كرتان عبر المهاجم ايلتون الذي عاد واحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه من ضربة رأس في الدقيقة 90 وعاد الظفرة وسجل هدفه الثالث عبر المدافع ليونارد اوفور لتنتهي المباراة بفوز خورفكان 4/3

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