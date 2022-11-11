شباب الأهلي يحسم "ديربي دبي" بثلاثية في شباك النصر

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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حسم شباب الأهلي "ديربي دبي" لصالحه بالفوز على ضيفه النصر بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم ايغور جيسوس في الدقيقة 21، وكارتابيا هدفين في الدقيقتين 84 و89 من عمر المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على ملعب إستاد راشد بدبي، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 22 نقطة، وتوقف رصيد النصر عند 6 نقاط.

وتصدى أحمد شمبيه حارس النصر، لأول فرصة حقيقة من شباب الأهلي برأسية مفاجئة من إيغور جيسوس في الدقيقة 8، وعاد إيغور وسجل هدفا في الدقيقة 21، من كرة مررها له كارتابيا، بعدما استلم كرة أخطأ لاعب النصر حسين مهدي، في التعامل معها بوسط الملعب.

وضغط النصر في الدقائق الأولى للشوط الثاني، وتألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في إبعاد رأسية ديمبو، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 49، في أخطر الفرص الحقيقة لـ"العميد" في المباراة.

وأجرى الفريقان عدداً من التغييرات، في محاولة لتطوير الأداء، خاصة في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني، وسدد أحمد نور الله، كرة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 84، وردها أحمد شمبيه حارس النصر، لتجد رأس كارتابيا، ليعيدها إلى الشباك محرزاً هدفاً ثانياً لشباب الأهلي، ثم أضاف كارتابيا، الهدف الشخصي الثاني، والثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 89.

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