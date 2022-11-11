استعدادا لملاقاة الإمارات..الطاقم الفني والإداري لمنتخب الأرجنتين يصل أبوظبي

المصدر: وام

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وصل الطاقم الإداري والفني لمنتخب الأرجنتين إلى أبوظبي مساء أمس استعدادا لخوض المباراة الودية أمام منتخب الإمارات في 16 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم 2022، الذي ينطلق في 20 نوفمبر الجاري، فيما يقيم منتخب الإمارات معسكرا خلال فترة التوقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة المقبلة.

وتضم مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022 كل من السعودية وبولندا والمكسيك.

ويترأس بعثة الأرجنتين كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، فيما ضمت البعثة الأولى كل من المدير الفني ليونيل سكالوني، وحارس المرمى فرانكو أرماني، وأعضاء الطاقمين الفني والإداري.

وسيصل بقية أعضاء منتخب الأرجنتين تباعا بعد انتهاء مشاركتهم مع فرقهم الأوروبية خلال اليومين المقبلين.

كما يخوض منتخب الأرجنتين حصة تدريبية يوم الإثنين المقبل على استاد آل نهيان، قبل أن يخوض المباراة مع منتخب الإمارات يوم الأربعاء على استاد محمد بن زايد.

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