3 مواجهات ساخنة في «عاشرة» الدوري

المصدر: خورفكان محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق وأحمد عيسى، دبي - إيهاب زهدي وعدنان الغربي

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تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة لدوري «أدنوك» للمحترفين، بإقامة 3 مباريات ساخنة، في صراعات القمة وتحسين المراكز، حيث يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي على ملعب استاد راشد، في الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، وهو نفس موعد المباراة الثانية، التي تجمع خورفكان أمام الظفرة، في حين يستضيف الجزيرة جاره الوحدة، في ديربي قوي للصراع على الصدارة، في آخر مباريات اليوم الأول للجولة، في السابعة والنصف مساءً.

وعلى ملعب استاد راشد، يطمح «فرسان دبي» إلى تحقيق الفوز في الجولة العاشرة، وأن تخدمه نتائج الآخرين، للانفراد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين، قبل التوقف الدولي للمسابقة، لخوض منافسات كأس العالم 2022، في الوقت الذي يبحث فيه النصر عن تصحيح الوضع، والتقدم خطوة بعيداً عن المراكز المتأخرة.

ويتشارك شباب الأهلي، صدارة الترتيب مع الشارقة والوحدة، ولكل منهم 19 نقطة، ويحتل «فرسان دبي» المركز الثالث، بفارق أهداف المواجهات المباشرة، في حين، يحتل «العميد» المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الظفرة في المركز الثالث عشر، و5 نقاط عن دبا الفجيرة بالمركز الرابع عشر الأخير في ترتيب الدوري.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة في الدوري، ويقول ليوناردو غارديم مدرب شباب الأهلي: «يعتبر لقاء النصر، بمثابة ديربي يجمع فريقين كبيرين، والمنافس من الفرق القوية المعروفة في الدوري، بصرف النظر عن المركز الذي يحتله في جدول الترتيب في الوقت الراهن». ويتطلع النصر لفتح صفحة جديدة بقيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش، وبدء خطوات التصحيح، بعد سلسلة النتائج السلبية التي تكبدها الفريق، مع المدرب الألماني السابق ثورستن فينك.

وأكد توميتش أن المهمة لن تكون سهلة، ولكنه واثق من قدرة النصر على استعادة المكانة التي يستحقها، مشيراً إلى أنه بالرغم من المواجهة القوية التي يخوضها الفريق أمام شباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة 10، إلا أنه يشعر بالتفاؤل لتحقيق نتيجة إيجابية.

وفي المباراة الثانية اليوم، يستقبل خورفكان ضيفه الظفرة في الخامسة إلا ربع عصراً، وتبدو وضعية الفريقين متشابهة.

وقال عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان: «وضعية خورفكان والظفرة غير جيدة في أسفل الترتيب، ومباراة اليوم ستكون صعبة، نتمنى الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، وتحقيق فوز يسعد الأنصار، ويدعم موقفنا في المسابقة».

وأفاد ألكسندر فيلسوفيتش مدرب الظفرة، بأن فريقه أكمل تحضيراته للقاء وسط روح معنوية عالية، ورغبة أكيدة في تحقيق الفوز، ذاكراً أن لاعبيه مجتهدون من أجل تحسين موقف الفريق في جدول الترتيب.

وقال: «شاهدت خورفكان في بعض المباريات، وأعتقد أنه فريق جيد يمتلك عناصر متميزة في صفوفه، والفوز عليه، يتطلب الكثير من التركيز والاجتهاد طوال شوطي اللعب، لذلك، أعتقد أننا مقبلون على مباراة صعبة أمام منافس يستحق الاحترام».

قمة أبوظبي

ويخطف لقاء الجزيرة وضيفه الوحدة، عند السابعة والنصف مساء اليوم، في قمة الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، الأنظار، في مواجهة الكبار والصراع على صدارة جدول الترتيب الذي يحتل فيه الجزيرة المركز الخامس برصيد 17 نقطة، والفوز في اللقاء يحقق له عدة مكاسب بإضافة 3 نقاط إلى رصيده، والتقدم على منافسه، ويفتح له باب الوصول إلى الصدارة بنهاية الجولة، حال تعثر بقية المنافسين، أما الوحدة، فيمتلك 19 نقطة في المركز الثاني، خلف الشارقة المتصدر بذات العدد من النقاط، وأفضليته في المواجهات المباشرة، ويسعى للفوز لمواصلة انتصاراته بهدف بلوغ الصدارة.

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أهمية اللقاء، ذاكراً أن ديربي أبوظبي عادة ما يكون قوياً ومتميزاً، مشيداً بقوة منافسه، مشيراً إلى أن الوحدة يمتلك عناصر تتمتع بخبرات كبيرة ومهارات عالية، وقدم مستويات جيدة في النسخة الحالية من الدوري، مع تحقيقه لنتائج إيجابية.

وسيكون المدير الفني للوحدة، مانويل خيمينيز، أمام تحدٍ في اختيار تشكيلة المباراة، في ظل غياب المدافع فارس جمعة للطرد في مباراة دبا الفجيرة الأخيرة، إذ من المتوقع الدفع بالمقيم التونسي علاء زهير بديلاً له، ما يعني عدم البدء بأحد اللاعبين الأجانب في خط الهجوم، مثل بيتزي أو أحمد رفعت، فيما يتواصل غياب محمد برغش وخليل إبراهيم، اللذين عادا للتدريبات، ولكنهما لا يزالان في طور التأهيل.

وقال خيمينيز: «إن الديربي مباراة صعبة، ومهمة للغاية، أمام فريق يلعب بطريقة جيدة»، مؤكداً أن المباراة تحظى بالجماهيرية، نظراً لأهميتها وطبيعتها الخاصة بين الفريقين.

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