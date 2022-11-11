خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات «بايك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي على كورنيش أبوظبي، والتقى سموه، خلال زيارته لفعاليات هذا الحدث العالمي، ديفيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، كما حضر جانباً من المنافسات التأهيلية للدورة الخامسة لبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وتشمل 3 سباقات رئيسية، وهي «بي إم إكس للأسلوب الحر» و«بي إم إكس فلاتلاند» و«سباق دراجات الحواجز»، ورافق سموه خلال الزيارة كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وتستمر فعاليات مهرجان بايك أبوظبي على مدار أسبوع، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وتستقطب 300 من أبرز الرياضيين العالميين وأفضل دراجي المناطق الحضرية حول العالم، للمنافسة في سباقات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، ويشهد المهرجان، يوم 12 نوفمبر، تنظيم النسخة الأولى من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي، على مسار بطول 150 كم يربط بين نقطة الانطلاق من بوابة الشرق مول في أبوظبي إلى نقطة الوصول في مسار الدراجات الهوائية بمدينة العين، ويتنافس أكثر من 500 متسابق من هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية من كلا الجنسين على جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم.

وتُعد هذه الفعالية الرياضية أحدث مبادرة لمنصة «بايك أبوظبي»، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر 2021، لدعم طموح أبوظبي بأن تصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية.

تطوير

وحققت المبادرة العديد من الإنجازات، شملت تطوير وتعزيز البنية التحتية لهذه الرياضة، بما في ذلك توسيع نطاق شبكة مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة من 300 كم ليصبح طولها أكثر من 1000 كم، بالإضافة إلى تطوير «أبوظبي لوب»، مسار الدراجات المتصل بطول 109 كم، والذي يربط أبرز الوجهات الرئيسية في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات التنقل وتدفع أفراد المجتمع إلى تبني أسلوب حياة صحي باستعمال حلول آمنة ومستدامة.

استضافة

وتستضيف أبوظبي مجدداً بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية في نسخة عام 2024، وبطولة جران فوندو العالمية في دورة عام 2028.

وحقق منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية في اليوم الأول من منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية في فئة «الحواجز» بـ 890 نقطة، ليتوجوا بالذهبية الأولى في البطولة وحققتها فيرا بارون .

وكان حفل الافتتاح الأنيق والمبسط شهد عدداً من العروض التراثية، وعروضاً لفئات بي إم إكس للأسلوب الحر، وبي إم إكس فلاتلاند، والحواجز، واستعراض المنتخبات المشاركة من 36 دولة، وقال أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي: يسعدني أن أرى هذه البطولة العالمية في وطني الإمارات، ما يعكس نمو رياضة الدراجات الهوائية بالدولة.

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