بني ياس يجدد عقد حارسه فهد الظنحاني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توصل بني ياس إلى اتفاق على تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فهد الظنحاني، في إطار الحفاظ على أبرز نجوم الفريق.

وينتهي عقد الظنحاني مع بني ياس بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وكان الظنحاني (31 عاماً) قد انضم إلى بني ياس في مايو 2018 قادماً من نادي الوحدة بعدما لعب معاراً في صفوف دبا الفجيرة، وجدد النادي عقد اللاعب في صيف 2020 ولمدة 3 سنوات.

وعلم "البيان الرياضي" من مصادر مطلعة أن عقد الحارس الجديد مع بني ياس سيمتد لأربع سنوات وحتى عام 2027، خاصة في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع السماوي، ورغبة النادي في استمرار حارسه الأساسي، الذي انضم عدة مرات إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، ليقطع الطريق على الأندية التي كانت تسعى للحصول على خدمات اللاعب.

وتألق الظنحاني مع بني ياس منذ انضمامه لصفوف الفريق، واحتل قائمة أكثر الحارس تصدياً للتسديدات في الموسم الماضي بواقع 85 تصدياً، والثاني في الموسم الحالي، حيث تصدى لـ 28 تسديدة، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، فيما حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة في الموسم قبل الماضي الذي نافس خلاله بني ياس على اللقب.

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