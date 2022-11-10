مسفر يكشف سر تحول الإعصار من القاع للقمة

المصدر: حتا - محمد فضل

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دعا الدكتور عبدالله مسفر، مدرب حتا، لاعبيه إلى ضرورة التركيز في كافة المواجهات التي يخوضها الإعصار في قادم المباريات، التي من بينها مواجهة الحمرية صاحب المركز الثالث، الذي يقدم كرة جيدة، وتقام المباراة الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى.

وتمكن حتا من اعتلاء صدارة الهواة منذ الجولة قبل الماضية، التي حقق فيها فوزاً كاسحاً على الجزيرة الحمراء بنتيجة 6 /2، ليعود ويحقق الفوز على التعاون قبل أيام ويحافظ على صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة.

تحول

وفي ما يتعلق بسر تحول الإعصار الذي كان حتى وقت قريب ضمن مراكز المؤخرة ليعتلي صدارة الترتيب منذ الجولة الثامنة، قال مسفر: «طبيعة العمل واستغلال الظروف أسهمت كثيراً في تطور أداء الإعصار، إلى جانب الجدية والجاهزية القصوى للاعبين، مع وضعهم الفوز نصب أعينهم في كل مباراة. الجولات المقبلة صعبة، ولا تحتمل أي تفريط في النقاط، حقيقة أجواء نادي حتا محفزة ورائعة، وجمهور الإعصار له دور كبير في دفع مسيرة الفريق للأمام، وبدأ في ازدياد مع كل مباراة يخوضها الفريق الأول».

شكر

ووجه المدرب الشكر لمجلس إدارة نادي حتا، واصفاً عمل إدارة الشركة بالاحترافي، مشيراً إلى أنهم يقومون بتوفير كافة الإمكانات من أجل الفريق، ويقومون بتذليل الصعاب، معرباً عن أمله في مواصلة مشوار الانتصارات في قادم الجولات.

ووصف مسفر مشوار دوري الدرجة الأولى الحالي بالطويل، خصوصاً أنه يشتمل على 32 أسبوعاً، والمتغيرات والمفاجآت ستكون حاضرة، وكل شيء قد يحدث، والفريق الذي يمتلك بدائل جاهزة وصاحب النفس الطويل هو من يصعد في نهاية الأمر.

انتصارات

ومنذ تصدي المدرب مسفر للمهمة خلال الجولة الخامسة لم يتعرض الإعصار للخسارة بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات على الفجيرة وبينونة والجزيرة الحمراء والتعاون، والتعادل مع دبا الحصن، وأحرز لاعبو الفريق في عهد المدرب مسفر 17 هدفاً، مع ولوج 7 أهداف شباك الفريق في 5 مباريات.

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