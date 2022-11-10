«الأرض» تبتسم للمجتهدين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تبتسم الأرض لصاحبها وأيضاً لضيوفها، والمهم اجتهاد اللاعب وزملاؤه والتزام الجميع بتعليمات وتوجيهات الأجهزة الفنية، وقبل جولة واحدة من إيقاف دوري أدنوك للمحترفين، اشتعل الصراع في قائمة الهدافين بانفراد لابا كودجو بالصدارة بعد وصوله إلى 10 أهداف، بتسجيله الهدف الثاني والفوز للعين في مرمى ضيفه خورفكان، لتنتهي مباراتهما بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة للمسابقة، وبلغت نسبة ما سجله المهاجم التوغولي من إجمالي أهداف فريقه هذا الموسم 45 %.

وفي المقابل، تراجع علي مبخوت إلى المركز الثاني بفارق هدف، بعد صيامه عن التسجيل للجزيرة منذ إحرازه ثنائية في مرمى الشارقة في مباراتهما بالجولة الخامسة للدوري، والتي انتهت بالتعادل 3-3، وتبلغ نسبة أهداف مبخوت 53 %، مما سجله «فخر أبوظبي».

بينما يتشارك جواو بيدرو مهاجم الوحدة، وفابيو دي ليما لاعب الوصل، المركز الثالث بتسجيل كل منهما 7 أهداف، وبلغت نسبة بيدرو 32 % من إجمالي أهداف «العنابي»، ونسبة ليما 44 %، ويليهما فرانسيسكو الكاسير في المركز الرابع بتسجيله 5 من 16 هدفاً سجلها الشارقة في الدوري وبنسبة 31 %، ويتشارك المركز الخامس، 7 لاعبين أحرز كل منهم 4 أهداف، وكان بريستيج لاعب عجمان، صاحب النسبة الأعلى من إجمالي عدد أهداف فريقه بنسبة 33 %.

وبالنسبة لقائمة الهدافين على أرضهم، فيتصدرها فابيو دي ليما، بتسجيله أهدافه الـ7 من 11 هدفاً سجلهم الوصل على ملعبه في استاد زعبيل، وبنسبة 64 % من إجمالي أهداف الفهود، ويليه لابا كودجو وسجل 6 من 14 هدفاً وبنسبة 43 %، ومبخوت 5 من 9 أهداف بنسبة 56 %، ويليهما بتسجيل 4 أهداف كل من سفيان رحيمي لاعب العين بنسبة 29 %، وأحمد عامر لاعب اتحاد كلباء من 11 هدفاً لفريقه على أرضه وبنسبة 36 %.

ويتقاسم لابا كودجو ومبخوت، صدارة قائمة الهدافين خارج أرضهما، بتسجيل كل منهما 4 أهداف من إجمالي 8 أهداف أحرزهما كل من العين والجزيرة على ملاعب المنافسين، وبنسبة 50 % لكلا اللاعبين، ويتفوقان في النسبة على الكاسيرا، والذي سجل 4 من 10 أهداف للشارقة بنسبة 40 %، وبيدرو وسجل 4 من 11 هدفاً للوحدة وبنسبة 36 %، وسجل لورنسي دو 4 من 6 أهداف سجلها البطائح خارج ملعبه وبنسبة 67 %.

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