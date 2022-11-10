سالم القاسمي يشهد حفل تكريم الفائزين بكأس المدينة الجامعية

المصدر: الشارقة - وام

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شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، صباح اليوم، حفل تكريم الفائزين بكأس المدينة الجامعية 2022، الذي أقيم في مسرح أكاديمية العلوم الشرطية.

وكرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل المسابقات، حيث فاز فريق جامعة الشارقة بالمركز الأول في منافسات كرة القدم، والجامعة الأمريكية بالمركز الثاني، وأكاديمية العلوم الشرطية بالمركز الثالث، أما في منافسة كرة الطائرة فقد نال فريق جامعة الشارقة المركز الأول، والقاسمية المركز الثاني، في حين نالت الأمريكية المركز الثالث.

أما في منافسات شد الحبل فقد حققت الجامعة القاسمية المركز الأول، والجامعة الأمريكية المركز الثاني، وأكاديمية العلوم الشرطية المركز الثالث.

وفي مسابقة الجري فقد حققت الأكاديمية المركز الأول، والقاسمية المركز الثاني، والأمريكية المركز الثالث، أما منافسات البادل تنس فقد نال فريق الجامعة الأمريكية المركز الأول وجامعة الشارقة المركز الثاني والجامعة القاسمية المركز الثالث.

وفي ختام الحفل، هنأ الشيخ سالم بن عبدالرحمن الفائزين في المنافسات، والمدربين والإداريين، وجميع أعضاء اللجنة المنظمة، والتقط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة.

حضر حفل التتويج اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، وعدد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، وممثلي الجامعات وأعضاء الفرق المشاركة.

وتقدم المقدم أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس اللجنة الرياضية بالأكاديمية، بالشكر للشيخ سالم بن عبدالرحمن على حضوره الحفل، وللجامعات والكليات المشاركة على تلبيتها الدعوة للمشاركة في البطولة، مشيراً أن البطولة كان لها أطيب الأثر في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات التعليمية في المدينة الجامعية بالشارقة.

وأكد العويس أن تنظيم البطولة بمشاركة كل الكليات والجامعات في المدينة الجامعية بالشارقة تهدف إلى رفع مستوى التحدي واللياقة ‏البدنية ‏والذهنية ‏لطلبة الجامعات وموظفيها، وتحقق مكاسب عدة منها توفير بيئة إيجابية تسعى لاستثمار طاقات وقدرات الطلبة وتوظيفها بالشكل الأمثل، كما أشار إلى أن أكاديمية العلوم الشرطية تسعى من تنظيم هذه البطولة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجهات الأكاديمية في الإمارة، وتحقيقاً للأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي أضفت الطابع المؤسسي على قطاع الرياضة.

وشارك في البطولة، التي ضمت عدداً من المنافسات الرياضية في كرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل، والجري، والبادل، التي أقيمت خلال الفترة من 17 أكتوبر ولغاية 2 نوفمبر الجاري، 306 لاعبين يمثلون، جامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، والجامعة الأمريكية بالشارقة، وكليات التقنية العليا، وكلية الأفق الجامعية، وأكاديمية العلوم الشرطية، حيث نال فريق الجامعة الأمريكية بالشارقة كأس التفوق العام.

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