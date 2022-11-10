مصفوت وسيتي يفتتحان «عاشرة» الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق في الرابعة والأربعين دقيقة عصر اليوم مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى بمواجهة واحدة تجمع سيتي ضد مصفوت.

ويسعى مصفوت لاستعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمته المفاجئة أمام فرسان هيسبانيا صاحب المركز قبل الأخير، ويمتلك القناصة 11 نقطة في المركز الثامن. وفي ما يتعلق بفريق سيتي، فقد تمكن من فرض التعادل خلال الجولتين الماضيتين أمام الحمرية ومسافي، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

وتتواصل مباريات الأسبوع العاشر غداً بثلاث مواجهات تجمع الرمس الثاني عشر برصيد 9 نقاط بضيفه العربي السابع بـ11 نقطة، في اللقاء الثاني يسعى العروبة لمصالحة جمهوره بعد الهزيمة أمام الحمرية، فيما يلعب مسافي الفريق الضيف بهدف البقاء قريباً من أندية الصدارة، حيث يحتل الفريق المركز السادس بـ14 نقطة، ويواجه فرسان هيسبانيا، المنتشي بفوزه على مصفوت، فريق الذيد.

وتختتم مباريات هذه الجولة بعد غدٍ بأربعة لقاءات مهمة تجمع الإمارات والتعاون في ديربي جديد برأس الخيمة، ويواجه حتا المتصدر بـ19 نقطة، ضيفه الحمرية الثالث «17 نقطة» في مباراة سيكون الخطأ فيها ممنوعاً على لاعبي كل فريق، فيما يواجه الجزيرة الحمراء، نجم الأسبوع الماضي، فريق غلف إف سي، ويلتقي الفجيرة، بمدرب جديد هو محمد الحوسني، بضيفه بينونة في قمة القاع، إذ يمتلك كل فريق 6 نقاط.

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